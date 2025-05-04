4 мая в Латвии отмечается важный государственный праздник - День восстановления независимости
День восстановления независимости Латвийской Республики символизирует возрождение латвийской государственности и ежегодно отмечается как официальный выходной с 2002 года.
Исторический контекст
4 мая Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики» (за — 138, против — не было, воздержался — 1). На всей территории Латвии было восстановлено действие Конституции Латвийской Республики, принятой 15 февраля 1922 года. Официальным названием государства стала Латвийская Республика.
Для восстановления фактической государственной власти Латвийской Республики был установлен переходный период, который завершился созывом Сейма. В течение переходного периода высшую государственную власть в Латвии осуществлял Верховный Совет. Переходный период завершился в августе 1991 года после провала путча в Москве и окончательного выхода Латвии из состава СССР.
Статус праздника
Впервые 4 мая было признано официальным памятным днем 3 октября 1990 года — в соответствии с законом «О праздничных, памятных и отмечаемых днях». Тогда праздник получил название «День провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики».
9 апреля 2002 года этот день был включен в перечень праздничных выходных. С 2007 года в законе появилась норма, что если 4 мая выпадает на выходной (субботу или воскресенье), то следующий рабочий день становится нерабочим. Наконец, 27 апреля 2011 года, по инициативе президента Валдиса Затлерса, праздник получил современное название — «День восстановления независимости Латвийской Республики».
Значение сегодня
День восстановления независимости неразрывно связан с национальной идентичностью, свободой и самобытностью Латвии. Каждый год 4 мая в стране проходят праздничные мероприятия: возложение цветов, военный парад, концерты, выставки и культурные акции. Этот день напоминает о цене свободы и значении независимости, объединяя латвийцев в уважении к собственной истории и будущему.