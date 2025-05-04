4 мая в Латвии отмечается важный государственный праздник - День восстановления независимости

9 апреля 2002 года этот день был включен в перечень праздничных выходных. С 2007 года в законе появилась норма, что если 4 мая выпадает на выходной (субботу или воскресенье), то следующий рабочий день становится нерабочим. Наконец, 27 апреля 2011 года, по инициативе президента Валдиса Затлерса, праздник получил современное название — «День восстановления независимости Латвийской Республики».