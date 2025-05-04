Парад, шествия, концерты и церемонии: как Латвия отмечает 35 лет независимости
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городе Талси состоится День Национальных вооруженных сил — праздник Свободы, а также по всей Латвии пройдет множество других мероприятий.
Военный парад в Талси
Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 с богослужения в евангелическо-лютеранской церкви Талси.
В 11:00 пройдет военный парад, в котором примут участие подразделения и техника Национальных вооруженных сил Латвии, а также союзных государств. Командовать парадом будет полковник Эдмунд Свенч, командир 4-й Курземской бригады Земессардзе.
С 11:00 до 16:00 на улице Эзера, на стоянке рынка Талси и возле скейт-парка будут размещены техника и информационные стенды подразделений Национальных вооруженных сил и Министерства внутренних дел. Посетители смогут наблюдать различные показательные выступления.
В 14:00 на площадке Талсинской государственной гимназии состоится дружеский футбольный матч между военнослужащими союзных государств и командами самоуправления Талсинского края.
Рига: цветочная инсталляция у памятника Свободы и другие мероприятия
С 9:00 до 22:00 у памятника Свободы в Риге будет создаваться инсталляция под открытым небом "Цветочная Латвия". Каждый желающий сможет присоединиться, принеся весенние цветы и участвуя в создании контура Латвии.
Композиция "Цветочная Латвия" у памятника Свободы (май 2023)
4 мая с 10:00 все желающие могли принять участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы. Все принесенные ...
В 10:30 у памятника Свободы пройдет торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.
В 12:00 состоится торжественное заседание Сейма по случаю Дня восстановления независимости Латвийской Республики. В заседании примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.
В 12:30 на Ратушной площади в Старой Риге состоится ежегодная акция «Надень народный костюм в честь Латвии!», приуроченная к 35-летию восстановления независимости. Во время акции прозвучат выступления фольклорных коллективов.
В 13:25 у здания Сейма пройдет торжественная церемония, посвященная единству стран Балтии и солидарности с Украиной, а также будет открыта уличная выставка в честь 35-летия восстановления независимости Латвии. В мероприятии примет участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В 14:00 в Сейме состоится торжественный прием, посвященный 35-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики.
В 14:30 от Ратушной площади до памятника Свободы пройдет традиционное шествие в народных костюмах. Участники шествия продемонстрируют разнообразие, красоту и богатство латвийских народных костюмов, создавая праздничную атмосферу в центре города.
В 15:00 на площади Свободы в Риге пройдет торжественное мероприятие и концерт, посвященные 35-летию восстановления независимости Латвии. В рамках праздника состоится совместное пение фольклорных коллективов, а также прозвучат речи государственных должностных лиц. Концерт будет проходить под названием «Корни, которые соединяют».