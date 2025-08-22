Мнение финансиста: в том, что Латвия отстает от Литвы и Эстонии частично виновата оккупация
"Конкурентоспособность экономики Латвии имеет ключевое значение для долгосрочного роста благосостояния общества. Поэтому важно понимать, в каких сферах у нас как у государства есть преимущества. С учетом геополитических рисков сегодня ответ на этот вопрос отличается от того, каким он был десять лет назад", - комментирует ситуацию в стране Улдис Церпс, председатель правления Ассоциации финансовой отрасли.
Структурные особенности Латвии
Отставание Латвии от Эстонии и Литвы в последние годы частично объясняется структурой экономики. С момента восстановления независимости в Латвии развивались отрасли, которые опирались на близость к России и странам её сферы влияния. Эти отрасли использовали и созданную в период советской оккупации логистическую инфраструктуру, ориентированную на поставки сырья на Запад и распределение готовой продукции по регионам Советского Союза.
Сегодня очевидно, что такая экономическая модель оказалась неустойчивой перед лицом геополитических рисков, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину. Ярким примером уязвимости можно назвать опыт латвийских банков в сфере обслуживания нерезидентов: изначально этот бизнес выглядел успешным, но в долгосрочной перспективе оказался неустойчивым.
Банковская сфера и нерезиденты
В 1990-е годы обслуживание клиентов-нерезидентов считалось не только приемлемым, но даже поощряемым направлением. По оценке KPMG, вклад международного сегмента банков в ВВП Латвии в 2014 году составлял 1,17%. Латвийскую банковскую систему из-за её международной экспозиции называли «маленькой Швейцарией». В 2011 году была создана Ассоциация частных банков Латвии (до этого — Балтийско-американский финансовый форум) с целью превращения страны в региональный финансовый центр.
В 2014 году правительство утверждало, что риски, связанные с обслуживанием нерезидентов, «адекватно контролируются». Однако на практике главная проблема заключалась в том, что банки почти никогда не могли быть полностью уверены в легальном происхождении средств. Доходы от нерезидентского сегмента составляли значительную часть прибылей банков и связанной инфраструктуры. Все банки, деятельность которых в Латвии была прекращена за последние 15 лет, работали именно с нерезидентами. Аргументами в пользу этого бизнеса считались знание менталитета постсоветских клиентов, существующие бизнес-связи и коммуникация на русском языке. Но, как показало время, эта модель оказалась чрезмерно уязвимой.
Капитальный ремонт
За последние десять лет глобально и в ЕС значительно снизилась готовность к рискам, связанным с отмыванием денег, обходом санкций и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Соответственно, требования регуляторов резко усилились. В результате и без того немногочисленные американские корреспондентские банки, обслуживавшие долларовые платежи латвийских небольших и средних банков, отказались от сотрудничества.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью стало не только рискованным, но и морально неприемлемым. «Капитальный ремонт» латвийского банковского сектора, начавшийся в 2019 году и очистивший его от клиентов-нерезидентов с неприемлемо высоким уровнем риска, существенно снизил угрозы для безопасности страны. Значительная часть нерезидентов была связана с российской олигархической системой, где политические и экономические интересы переплетены.
К середине 2019 года доля иностранных вкладов сократилась до 21% (более половины из них — из стран ЕС), тогда как в 2015 году они составляли 53%. Объем долларовых платежей в 2018 году был в двадцать раз меньше, чем в 2014-м. Если в 2015 году нерезиденты провели через латвийские банки платежи на сумму 149 млрд евро, то в 2019 году — лишь 61 млрд евро. По состоянию на конец первого квартала 2025 года доля вкладов нерезидентов в латвийских банках составляет уже только 12%.
