Мнение финансиста: в том, что Латвия отстает от Литвы и Эстонии частично виновата оккупация

К середине 2019 года доля иностранных вкладов сократилась до 21% (более половины из них — из стран ЕС), тогда как в 2015 году они составляли 53%. Объем долларовых платежей в 2018 году был в двадцать раз меньше, чем в 2014-м. Если в 2015 году нерезиденты провели через латвийские банки платежи на сумму 149 млрд евро, то в 2019 году — лишь 61 млрд евро. По состоянию на конец первого квартала 2025 года доля вкладов нерезидентов в латвийских банках составляет уже только 12%.