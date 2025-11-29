3 октября — день выборов, 20 июня — старт списков.
Определены даты подачи списков на выборы в Сейм Латвии
Партии и объединения политических сил смогут подавать свои списки на предстоящие выборы в Сейм с 20 июня 2026 года, говорится в публикации официального издания Latvijas vēstnesis.
Списки можно будет подать лично в Центральной избирательной комиссии или дистанционно с 20 июня с 10 часов утра до 5 июля 18 часов вечера.
Выборы в 15-й Сейм в Латвии состоятся 3 октября 2026 года. Предвыборная агитация перед выборами продлится с 6 июня по 3 октября 2026 года.