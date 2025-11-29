ВИДЕО: Лайма Вайкуле на пляже в Юрмале спела украинский "Щедрик"
Певица Лайма Вайкуле на пляже в Юрмале записала клип, став лицом рождественско-новогодней кампании украинской сети супермаркетов АТБ.
В кадре латвийская звезда вместе с хором исполняет легендарный украинский «Щедрик» — одну из самых узнаваемых рождественских мелодий мира, которая в последние годы звучит как символ стойкости и надежды Украины.
Рекламный ролик снят на морском побережье: Лайма Вайкуле в светлой пушистой шубе и белой меховой шапке выходит к кромке воды, к ней присоединяются хор и танцевальный ансамбль, и знакомые ноты «Щедрика» постепенно превращаются в многоголосое поздравление. В конце все участники сходятся в круг, обнимаются — простой, но очень понятный жест единства.
Выбор именно этой песни не случаен. «Щедрик» Николая Леонтовича давно стал музыкальной визитной карточкой Украины: его мотив ежегодно звучит в праздничных программах, симфонических залах и телешоу по всему миру. В ролике АТБ он «переезжает» на балтийское побережье — в Юрмалу, откуда Вайкуле много лет связывают культурные мосты между странами.
«Так приятно слышать наш “Щедрик” с моря, где-то далеко, но с такой теплотой, — будто нам из Латвии передают обнимашки», — пишут зрители в комментариях под роликом.
«Лайма поет так, будто эта песня всегда была в ее репертуаре. Очень уважительно, бережно, без попытки “переделать” под себя», — добавляет другой пользователь.
В АТБ подчеркивают, что идея ролика — не просто красивая картинка к праздникам, а символическое рождественское поздравление украинцам от дружественного латвийского народа. Лайма Вайкуле в этом контексте выступает своеобразным голосом Латвии — страны, которая с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и украинцев.
В украинском сегменте соцсетей эта реклама вызвала бурное обсуждение: часть пользователей критиковала выбор артистки, напоминая о ее долгих годах работы на российской сцене, другая часть, напротив, защищала Вайкуле, подчеркивая ее публичную поддержку Украины и отказ от выступлений в России после начала полномасштабной войны.