ВИДЕО: Лайма Вайкуле на пляже в Юрмале спела украинский "Щедрик"

Выбор именно этой песни не случаен. «Щедрик» Николая Леонтовича давно стал музыкальной визитной карточкой Украины: его мотив ежегодно звучит в праздничных программах, симфонических залах и телешоу по всему миру. В ролике АТБ он «переезжает» на балтийское побережье — в Юрмалу, откуда Вайкуле много лет связывают культурные мосты между странами.