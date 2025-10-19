Сын Александра Ширвиндта в Латвии встретился с Вайкуле и вспомнил, как пролезал в окно легендарного "Юрас Перле"

Сын советского актера Александр Ширвиндт Михаил прилетел в Юрмалу и опубликовал в соцсетях фото с Лайма Вайкуле. В подписи он написал: «С Лаймой дружу много лет. Сейчас в отпуске встретились… вспоминали знаменитый "Юрас Перле". Не знаете, что это такое? Прогуглите. Ведь это было самое знаменитое бар-варьете в Советском Союзе. Якуты и грузины приезжали посмотреть на Лайму. А я по дружбе пролезал в окно кухни, потому что билетов было не достать. О, как изменилась жизнь. Да и "Юрас Перле" сгорела».