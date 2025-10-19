Сын Александра Ширвиндта в Латвии встретился с Вайкуле и вспомнил, как пролезал в окно легендарного "Юрас Перле"
Михаил Ширвиндт.
Сын Александра Ширвиндта в Латвии встретился с Вайкуле и вспомнил, как пролезал в окно легендарного "Юрас Перле"

Когда Михаил Ширвиндт вспоминает, как пролезал в окно кухни, чтобы попасть в ресторан Jūras pērle, становится ясно: это было не просто заведение. Это была легенда.

Сын советского актера Александр Ширвиндт Михаил прилетел в Юрмалу и опубликовал в соцсетях фото с Лайма Вайкуле. В подписи он написал: «С Лаймой дружу много лет. Сейчас в отпуске встретились… вспоминали знаменитый "Юрас Перле". Не знаете, что это такое? Прогуглите. Ведь это было самое знаменитое бар-варьете в Советском Союзе. Якуты и грузины приезжали посмотреть на Лайму. А я по дружбе пролезал в окно кухни, потому что билетов было не достать. О, как изменилась жизнь. Да и "Юрас Перле" сгорела».

Это стало поводом напомнить об истории легендарного заведения — ресторана-варьете Jūras pērle в Юрмале.

  • Заведение под названием Jūras pērle («Морская жемчужина») было построено в Юрмале, в районе Булдури. Здание (1960-е годы) по проекту архитектора Иосифа Гольденберга получило золотую медаль ВДНХ за архитектуру. 
  • В октябре 1969 года здесь открылась одна из первых в СССР программ ресторанного варьете.
  • Такое заведение было не просто рестораном: ночной бар, шоу-программа, концертный танцевальный блок — всё это делало Jūras pērle культовым место курорта и светской жизни.
  • Интерьеры были очень эффектные: стеклянный танцпол, цветная подсветка, дизайн и технологии, которых было мало в СССР. 
  • Программа варьете включала выступления эстрадных артистов, танцевальных коллективов. Здесь начинали свою карьеру такие звёзды, как Лайма Вайкуле и Борис Моисеев.
  • Заведение пользовалось популярностью не только среди отдыхающих, но и среди «элиты» того времени: туда приезжали «богатые» гости из Москвы и дальнего зарубежья. 
  • В начале 1990-х, с распадом СССР и изменениями в туристическом и курортном бизнесе, Jūras pērle начал терять прежний формат: программа варьете была закрыта.
  • Кроме того, заведение пережило два пожара.
  • В начале 2000-х здание было практически разобрано: остов снесён, металлические конструкции утилизированы.

