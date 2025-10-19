Сын Александра Ширвиндта в Латвии встретился с Вайкуле и вспомнил, как пролезал в окно легендарного "Юрас Перле"
Когда Михаил Ширвиндт вспоминает, как пролезал в окно кухни, чтобы попасть в ресторан Jūras pērle, становится ясно: это было не просто заведение. Это была легенда.
Сын советского актера Александр Ширвиндт Михаил прилетел в Юрмалу и опубликовал в соцсетях фото с Лайма Вайкуле. В подписи он написал: «С Лаймой дружу много лет. Сейчас в отпуске встретились… вспоминали знаменитый "Юрас Перле". Не знаете, что это такое? Прогуглите. Ведь это было самое знаменитое бар-варьете в Советском Союзе. Якуты и грузины приезжали посмотреть на Лайму. А я по дружбе пролезал в окно кухни, потому что билетов было не достать. О, как изменилась жизнь. Да и "Юрас Перле" сгорела».
Это стало поводом напомнить об истории легендарного заведения — ресторана-варьете Jūras pērle в Юрмале.
Juras Perle bar on Jurmala beach, Latvia (photo by Yakov Berliner) pic.twitter.com/SEuZJw6fdi— USSR Pictures (@PicturesUssr) July 14, 2023
- Заведение под названием Jūras pērle («Морская жемчужина») было построено в Юрмале, в районе Булдури. Здание (1960-е годы) по проекту архитектора Иосифа Гольденберга получило золотую медаль ВДНХ за архитектуру.
- В октябре 1969 года здесь открылась одна из первых в СССР программ ресторанного варьете.
- Такое заведение было не просто рестораном: ночной бар, шоу-программа, концертный танцевальный блок — всё это делало Jūras pērle культовым место курорта и светской жизни.
- Интерьеры были очень эффектные: стеклянный танцпол, цветная подсветка, дизайн и технологии, которых было мало в СССР.
- Программа варьете включала выступления эстрадных артистов, танцевальных коллективов. Здесь начинали свою карьеру такие звёзды, как Лайма Вайкуле и Борис Моисеев.
- Заведение пользовалось популярностью не только среди отдыхающих, но и среди «элиты» того времени: туда приезжали «богатые» гости из Москвы и дальнего зарубежья.
Gribi tici, gribi ne! Restorāns "Jūras pērle" Rīgas Jūrmalā. 70.gadi. pic.twitter.com/6uLGXH2E— Rūta Reinika Preisa (@RutaReinika) March 15, 2012
- В начале 1990-х, с распадом СССР и изменениями в туристическом и курортном бизнесе, Jūras pērle начал терять прежний формат: программа варьете была закрыта.
- Кроме того, заведение пережило два пожара.
- В начале 2000-х здание было практически разобрано: остов снесён, металлические конструкции утилизированы.