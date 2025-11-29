65 евро - новый минимум для спокойной старости?

Свежие данные показывают: латвийцы всё активнее пополняют 3-й пенсионный уровень, и за последние два года объём вложений вырос на целых 30%! Кажется, мы наконец-то осознали, что государственная пенсия (которая, по оценкам, покроет лишь 52% от дохода перед выходом на заслуженный отдых) не сможет обеспечить привычное качество жизни. Эксперты уверены: для комфортной старости нам нужно, чтобы пенсия составляла 70–80% от прежнего заработка. Встаёт главный вопрос: сколько нужно откладывать, чтобы не считать каждую копейку на пенсии? Банковская статистика даёт чёткий ответ: средняя ежемесячная сумма, которую мы вкладываем в 3-й уровень, составляет 65 евро. Много это или мало, и как начать копить, чтобы в 75 лет кататься на яхте, а не только на трамвае, разбираемся вместе с экспертом.