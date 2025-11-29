65 евро - новый минимум для спокойной старости?
Интерес к пенсионным накоплениям бьёт рекорды: за два года вложения в 3-й уровень выросли на 30%! Мы знаем, что государственная пенсия не спасёт. Но сколько нужно? Средний ежемесячный взнос латвийцев — 65 евро. Хватит ли этого для комфортной старости, и как начать копить, чтобы получить финансовую свободу?
Свежие данные показывают: латвийцы всё активнее пополняют 3-й пенсионный уровень, и за последние два года объём вложений вырос на целых 30%! Кажется, мы наконец-то осознали, что государственная пенсия (которая, по оценкам, покроет лишь 52% от дохода перед выходом на заслуженный отдых) не сможет обеспечить привычное качество жизни. Эксперты уверены: для комфортной старости нам нужно, чтобы пенсия составляла 70–80% от прежнего заработка. Встаёт главный вопрос: сколько нужно откладывать, чтобы не считать каждую копейку на пенсии? Банковская статистика даёт чёткий ответ: средняя ежемесячная сумма, которую мы вкладываем в 3-й уровень, составляет 65 евро. Много это или мало, и как начать копить, чтобы в 75 лет кататься на яхте, а не только на трамвае, разбираемся вместе с экспертом.
Пенсионный миллиард: латвийцы верят в 3-й уровень
Интерес к добровольным пенсионным накоплениям не просто растёт — он бьёт рекорды. Исследования показывают, что 35% жителей Латвии уже выбрали 3-й пенсионный уровень как свой основной инструмент для накоплений на старость. Общий объём активов в этих фондах достиг внушительной отметки в 1 миллиард евро.
В чём причина такого роста?
- Рост зарплат. Увеличение покупательной способности позволило жителям направлять больше денег на долгосрочные накопления.
- Осознанность. Мы всё чаще понимаем, что наша государственная пенсия не обеспечит нужный уровень жизни.
- Регулярность. Большинство вкладчиков выбирает именно регулярные, а не разовые взносы, что позволяет поддерживать финансовую дисциплину.
«Мы видим, что добровольные взносы выросли на 30% за последние два года. Приятно отметить, что копить на будущее всё чаще начинают и молодые люди. Чем раньше вы начинаете, тем лучше, ведь время позволяет полноценно использовать эффект сложных процентов», — подчёркивает Атис Круминьш, руководитель отдела по управлению пенсиями и активами Luminor.
Магия сложных процентов: как из 50 евро вырастает 100 тысяч
Итак, средняя сумма, которую латвийцы ежемесячно вносят в 3-й уровень, составляет 65 евро. Но какую сумму в идеале нужно откладывать? Эксперты сходятся во мнении: хотя ответ индивидуален, главное — это систематичность и время.
Сложные проценты — это тот самый «волшебный» эффект, который делает долгосрочные накопления невероятно выгодными. Суть проста: ваша прибыль каждый месяц добавляется к основному капиталу, и в следующий период проценты начисляются уже на бóльшую сумму. Это как снежный ком, который со временем превращается в лавину капитала.
Пример от эксперта: если вы будете вкладывать всего 50 евро ежемесячно в 3-й уровень (при средней доходности 8% годовых), то через 20 лет ваше накопление составит около 37 000 евро, а через 30 лет — уже более 108 000 евро!
Чем дольше период инвестирования, тем сильнее влияние сложных процентов, поэтому главный совет для всех: начинайте копить как можно раньше.
Цель: 70–80% от прежнего дохода
Главная цель пенсионных накоплений — обеспечить так называемый рекомендуемый уровень замещения пенсии. Это означает, что для сохранения привычного уровня жизни ваша пенсия должна составлять не менее 70–80% от вашего дохода, который был перед выходом на пенсию.
В Латвии, по статистике, государственная пенсия покрывает только 52% от прежних доходов. Оставшийся «финансовый разрыв» — это и есть ваша зона ответственности.
Главные правила для определения своей идеальной суммы взноса:
- Начните с комфортного минимума (хоть с 50 евро!), который не навредит вашему текущему бюджету. Регулярность важнее, чем крупный, но разовый взнос.
- Повышайте взнос вместе с зарплатой. Каждый раз, когда ваш доход растёт, пересматривайте и увеличивайте сумму, которую вы направляете в 3-й уровень. Это позволит вам «догнать» уровень замещения пенсии.
- Помните о налоговых льготах! Взносы в 3-й уровень дают право на возврат подоходного налога, что делает их ещё более выгодными.