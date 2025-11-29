Трудные времена заканчиваются для 3 знаков зодиака после 30 ноября
Для этих знаков тяжесть, которая давила на плечи, наконец начинает спадать. Что-то разрешается. Что-то отпускает. Вселенная создаёт пространство для лёгкости, и наконец можно вздохнуть свободно.
Дева
Оппозиция Венеры и Урана освобождает вас от внутреннего напряжения, которое казалось бесконечным, Дева. Ситуация, которую вы слишком долго прокручивали в голове, наконец рушится, и давление ослабевает. Вы увидите, что мешало вашему душевному спокойствию — и почему это больше не имеет власти над вами.
30 ноября вы выходите из ментального лабиринта, в котором застряли. Решение становится простым, а борьба начинает растворяться. Вы поймёте, что тащили на себе гораздо больше, чем нужно, — и почувствуете мгновенное облегчение.
Этот день возвращает вас к равновесию естественным образом. Это ваша победа, Дева. Трудная часть позади. Впереди — спокойный, устойчивый и гораздо более доброжелательный к вашей душе период.
Скорпион
Оппозиция Венеры и Урана помогает вам вырваться из изматывающего эмоционального цикла, Скорпион. Вы на пределе, и ваше желание вытащить себя из этого состояния становится особенно сильным. Держитесь, Скорпион — то, что произойдёт в воскресенье, выбьет вас из этого упадка.
То, что раньше казалось запутанным, внезапно станет ясным. Вы поймёте, где пытались заставить работать то, что никогда не могло работать силой. Это осознание освободит вас, и 30 ноября произойдёт глубокий внутренний отпуск.
На поверхность выйдет правда — возможно, не самая лёгкая, но та, которая даёт урок. Теперь вы знаете, что нужно отпустить, — и сделаете это. Это день, когда вы возвращаете себе силу, Скорпион.
Козерог
Оппозиция Венеры и Урана завершает полосу разочарований, которая изрядно вас истощила, Козерог. Да, вы уже бывали в подобных ситуациях, но сейчас вы в таком состоянии духа, когда можете диктовать условия.
30 ноября вы ставите точку. Упрямая ситуация наконец раскрывается, даруя вам пространство, которого вы так ждали. Давление спадает — давно пора — и вы чувствуете, как возвращается свобода.
Этот день приносит обновление и подлинное чувство цели, Козерог. Тяжесть, которая преследовала вас, наконец начинает исчезать, потому что вы сами указали ей на дверь. Когда вы становитесь такими, неприятности отступают.