Трудные времена заканчиваются для 3 знаков зодиака после 30 ноября

Оппозиция Венеры и Урана освобождает вас от внутреннего напряжения, которое казалось бесконечным, Дева. Ситуация, которую вы слишком долго прокручивали в голове, наконец рушится, и давление ослабевает. Вы увидите, что мешало вашему душевному спокойствию — и почему это больше не имеет власти над вами.