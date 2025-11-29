Глава Ziedot.lv Рута Диманта: в Латвии многим так и не обеспечили ни достойную жизнь, ни медпомощь
В Латвии до сих пор есть люди, которым государство не обеспечивает ни достойную жизнь, ни базовую медицинскую помощь, и это хорошо видно по тому, на что жертвует общество, говорит руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.
В передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» Рута Диманта сказала: «К сожалению, в Латвии мы не всем смогли обеспечить достойную жизнь и медицинскую помощь», — признает она.
За годы работы во главе Ziedot.lv Рута Диманта заметила, что когда обществу тяжело, все способны мобилизоваться и помогать, но когда все хорошо, начинается взаимная “грызня”.
«Когда была кризисная ситуация, ковид — все мобилизовались, как пингвины прижались друг к другу, а в “сытые годы” была тенденция не замечать тех, кому жилось не слишком хорошо», — говорит Диманта и добавляет, что в хорошие времена для многих существовало одно решение проблем: взять кредит.
Говоря о людях, с которыми несправедливо обошлась государственная система, Рута Диманта признает, что, к сожалению, в Латвии для многих не обеспечены достойная жизнь и здравоохранение. И по тому, на что жертвуют, можно судить об уровне благосостояния страны. «Если жертвуют на такие базовые вещи, как соцпомощь и медицина, это означает, что людям не обеспечены права на элементарные вещи, что многое, включая спасение жизни, осталось в руках самого общества. Так быть не должно. Мне нередко говорят, что благотворительность — это латание бюджетных дыр. Это не так, так не должно быть. Благотворительность — это когда мы хотим жить лучше, чем позволяет уровень жизни, обеспеченный нашими уплаченными налогами».