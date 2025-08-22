Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:08
В пятницу во многих местах ожидаются кратковременные дожди
Несмотря на то, что в пятницу солнце будет чередоваться с облаками, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, а местами возможна гроза, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Южный, юго-западный ветер сменится юго-западным, западным от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +15…+20 градусов.
В Ригу облака тоже принесут кратковременные дожди, но временами будет выглядывать и солнце. Температура воздуха составит +17...+18 градусов.