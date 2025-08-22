В пятницу во многих местах ожидаются кратковременные дожди
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В пятницу во многих местах ожидаются кратковременные дожди

Отдел новостей

LETA

Несмотря на то, что в пятницу солнце будет чередоваться с облаками, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, а местами возможна гроза, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Южный, юго-западный ветер сменится юго-западным, западным от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В Ригу облака тоже принесут кратковременные дожди, но временами будет выглядывать и солнце. Температура воздуха составит +17...+18 градусов.

