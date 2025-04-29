"Я хочу обратить ваше внимание на рост нацистских настроений в Латвии — стране, с которой Соединенные Штаты поддерживают нормальные отношения. Я живу в Иерусалиме, но родился в Латвии. Моя большая семья была уничтожена нацистами в Латвии. Только моим родителям чудом удалось избежать Холокоста. Латвийские нацисты активно участвовали в уничтожении евреев. Из латышей были сформированы две бригады СС. Почти все еврейское население Латвии было жестоко истреблено. Помимо моей подпольной деятельности в борьбе за спасение советского еврейства, в Латвии я также боролся против советской оккупации и был приговорен к 12 годам тюрьмы как борец за свободу. Латвия во многом обрела независимость благодаря нашей борьбе. Мы сражались за свободную и демократическую Латвию. Поэтому я считаю ужасной несправедливостью то, что латвийское правительство предпринимает попытки прославлять нацистских преступников. В то время как я пишу это письмо, латвийские власти пытаются "отбелить" нацистское прошлое Герберта Цукурса, который был одним из главных участников массовых убийств евреев в рижских лесах", - продолжает он.