"В Латвии прославляют преступления нацизма!" Известный в мире общественный деятель написал открытое письмо Трампу
Родившегося в Риге известного советского отказника Иосифа Менделевича, теперь - раввина и общественного деятеля, возмутило прекращение расследования в отношении Герберта Цукурса, которого в Израиле считают нацистским преступником.
"Уважаемый господин Президент, Когда Авиталь Щарански и я встретились с президентом Рейганом и вице-президентом Бушем в Белом доме в 1981 году, чтобы обсудить положение советского еврейства, они сказали нам, что Соединенные Штаты поддержат нас в нашей миссии по донесению правды до всего мира. Теперь, президент Трамп, я обращаюсь к вам с просьбой помочь нам продолжить нести знамя правды в вопросе, который вопиет к небесам о справедливости..." - пишет раввин Менделевич.
"Я хочу обратить ваше внимание на рост нацистских настроений в Латвии — стране, с которой Соединенные Штаты поддерживают нормальные отношения. Я живу в Иерусалиме, но родился в Латвии. Моя большая семья была уничтожена нацистами в Латвии. Только моим родителям чудом удалось избежать Холокоста. Латвийские нацисты активно участвовали в уничтожении евреев. Из латышей были сформированы две бригады СС. Почти все еврейское население Латвии было жестоко истреблено. Помимо моей подпольной деятельности в борьбе за спасение советского еврейства, в Латвии я также боролся против советской оккупации и был приговорен к 12 годам тюрьмы как борец за свободу. Латвия во многом обрела независимость благодаря нашей борьбе. Мы сражались за свободную и демократическую Латвию. Поэтому я считаю ужасной несправедливостью то, что латвийское правительство предпринимает попытки прославлять нацистских преступников. В то время как я пишу это письмо, латвийские власти пытаются "отбелить" нацистское прошлое Герберта Цукурса, который был одним из главных участников массовых убийств евреев в рижских лесах", - продолжает он.
Далее Менделевич перечисляет преступления Цукурса, в отношении которых латвийская прокуратура доказательств не нашла.
"В настоящее время латвийская прокуратура заявила, что не нашла доказательств, позволяющих классифицировать Герберта Цукурса как нацистского преступника. Латвийское правительство намеревается перевезти его останки из Южной Америки в Латвию, организовать ему почетные похороны и провозгласить его национальным героем, ссылаясь на его достижения в авиации до Второй мировой войны", - пишет он.
"Я, вместе с друзьями, пережившими этот ужасный период мировой истории, прошу вас, господин Президент, принять все возможные меры, чтобы латвийское правительство прекратило попытки прославлять преступления нацизма".
Иосиф Менделевич стал знаменит еще в советское время. Он родился в послевоенной Латвии, в городе Рига. Отец, Мозус (Моше) Менделевич, был арестован в 1956 году в ходе антиеврейских процессов. Мать, Хая, заболела и скончалась. После окончания средней школы учился в Рижском политехническом институте. Работал инженером-проектировщиком.
С 1964 года-участник подпольного еврейского движения. В 1969 году был одним из инициаторов попытки угона советского самолета с целью привлечения международной общественности к борьбе за свободу выезда из СССР. Арестован вместе с группой участников в аэропорту 15 июня 1970 года. Приговорен к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. В результате «ленинградского процесса» началась международная борьба за свободу выезда. С 1971 года начался массовый выезд евреев из СССР.
В 1981 году Менделевич был лишен советского гражданства и выслан из СССР. После приезда в Израиль продолжил активное участие в борьбе за демократические свободы в СССР. В Израиле учился в ешиве, сдал экзамены на звание раввина. Получил степень магистра по еврейской истории и степень доктора еврейской философии. Автор нескольких книг. Выступает с лекциями в России, Европе и США. Преподает Талмуд и основы еврейской веры в институте изучения иудаизма «Махон Меир» (Иерусалим).
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Яд Вашем, израильский национальный центр памяти жертв Холокоста осудил решение прокуратуры Латвийской Республики закрыть дело против Херберта Цукурса, которого в Израиле считают лично ответственным за убийство десятков тысяч латвийских евреев во время войны.