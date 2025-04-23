"Его ужасающие преступления не подлежат сомнению": в Израиле возмущены тем, что Латвия закрыла дело против Херберта Цукурса

"Цукурс занимал высокую оперативную должность в отряде «Команда Арайса», который с июня 1941 по март 1942 года участвовал в массовых убийствах евреев и других мирных жителей, отмечает Яд Вашем. В частности, в конце 1941 года он лично принимал участие в убийствах в Рижском гетто и на месте казней в Румбуле, где без разбора убивали мужчин, женщин, детей и младенцев. Многочисленные свидетели и выжившие рассказали о его прямом участии в зверствах, включая избиения, расстрелы и депортации", - пишет The Times Of Israel.