"Его ужасающие преступления не подлежат сомнению": в Израиле возмущены тем, что Латвия закрыла дело против Херберта Цукурса
Яд Вашем, израильский национальный центр памяти жертв Холокоста осудил решение прокуратуры Латвийской Республики закрыть дело против Херберта Цукурса, которого в Израиле считают лично ответственным за убийство десятков тысяч латвийских евреев во время войны.
«Это решение вызывает недоумение, поскольку ужасающие военные преступления Цукурса не подлежат сомнению», — говорится в заявлении Яд Вашем. Центр добавил, что готов предоставить документы из своего архива, подтверждающие его вину. Яд Вашем осудил «повторяющиеся попытки реабилитации образа Цукурса в Латвии со стороны тех, кто искажает и игнорирует историческую правду».
"Прокуратура Латвии заявила, что не смогла найти достаточных доказательств участия Цукурса в преступлениях Холокоста, чтобы привлечь его к ответственности. Правые националисты в стране уже давно стремятся оправдать Цукурса и представить его национальным героем за его довоенные достижения как летчика", - пишет The Times Of Israel.
Закрытие дела может позволить Латвии инициировать эксгумацию его останков из Уругвая, где он был убит агентами Моссада в 1965 году, и перевезти их для захоронения, сообщает новостной сайт Haaretz. Другие последствия этого решения пока неясны, отмечает издание.
"Цукурс занимал высокую оперативную должность в отряде «Команда Арайса», который с июня 1941 по март 1942 года участвовал в массовых убийствах евреев и других мирных жителей, отмечает Яд Вашем. В частности, в конце 1941 года он лично принимал участие в убийствах в Рижском гетто и на месте казней в Румбуле, где без разбора убивали мужчин, женщин, детей и младенцев. Многочисленные свидетели и выжившие рассказали о его прямом участии в зверствах, включая избиения, расстрелы и депортации", - пишет The Times Of Israel.
После войны Цукурс уехал в Южную Америку и жил в Бразилии до 1965 года, когда его местонахождение стало известно Моссаду, занимавшемуся поиском и возмездием нацистским преступникам. Агенты Моссада заманили Цукурса в Уругвай под предлогом деловой сделки и убили его в арендованном доме под Монтевидео. Его тело было найдено в сундуке вместе с документами, описывающими его преступления против человечности.