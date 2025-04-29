Предложение, от которого стоит отказаться? В Литве не спешат возобновлять ж/д сообщение между Вильнюсом и Минском

В Риге пока не прокомментировали это предложение, а Вильнюс его рассматривает, но в Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что не видят в этом необходимости, сообщает портал 15min. «МИД в настоящее время не видит предпосылок и оснований для возобновления пассажирских железнодорожных перевозок с Республикой Беларусь», — говорится в комментарии МИД для 15min.