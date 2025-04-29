Предложение, от которого стоит отказаться? В Литве не спешат возобновлять ж/д сообщение между Вильнюсом и Минском
После приостановки пассажирского железнодорожного сообщения между Литвой и Беларусью в 2020 году вопрос его восстановления остается актуальным. Минск предложил Вильнюсу возобновить перевозки, но МИД Литвы пока не видит для этого оснований.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что компания «Белорусская железная дорога» выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Литвой, Латвией и Польшей на 39-м заседании Конференции генеральных директоров железных дорог ОСЖД в Варшаве. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддерживает эту идею, так как "белорусы все чаще остаются в изоляции".
В Риге пока не прокомментировали это предложение, а Вильнюс его рассматривает, но в Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что не видят в этом необходимости, сообщает портал 15min. «МИД в настоящее время не видит предпосылок и оснований для возобновления пассажирских железнодорожных перевозок с Республикой Беларусь», — говорится в комментарии МИД для 15min.
На прошлой неделе портал 15min сообщил, что Литва через базирующуюся в Варшаве Организацию сотрудничества железных дорог получила предложение от Минска о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения.
Представитель министра транспорта и коммуникаций Лукас Пашкявичюс сообщил порталу, что предложение рассматривается — ожидается оценка министерств Внутренних дел и Иностранных дел, а также Департамента государственной безопасности.
Премьер Гинтаутас Палуцкас говорит, что Литва не будет спешить с ответом на предложение Беларуси восстановить пассажирское железнодорожное сообщение между странами и что оно рассматривается в обычном рабочем порядке, как и все остальные полученные предложения.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было приостановлено в 2020 году из-за пандемии Covid. Оно не было восстановлено до сих пор, хотя Минск неоднократно обращался с такой просьбой. Теперь между Литвой и Беларусью ежедневные курсируют маршуртные автобусы.