"Белорусы все чаще остаются в изоляции": Тихановская поддерживает открытие ж/д сообщения между странами Балтии и Беларусью
Белорусы не должны оставаться в изоляции из-за действий режима. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя информацию о том, что Минск предложил восстановить пассажирское железнодорожное сообщение со странами Балтии.
"Мы поддерживаем все, что способствует мобильности белорусов, — сказала Тихановская изданию "Зеркало". — Напомню, что именно из-за действий режима Лукашенко и его соучастия в войне, а также миграционных атак в сторону Евросоюза белорусы все чаще остаются в изоляции, а соседние страны вынуждены принимать дополнительные меры безопасности".
Светлана Тихановская также сообщила, что ее офис находится на постоянной связи с правительством Литвы для совместного поиска возможных вариантов решения проблемы с пассажирскими железнодорожными перевозками. "Мы за то, чтобы между Беларусью и Евросоюзом было как можно больше человеческих контактов — встреч с семьями, молодежных обменов, путешествий. Это важно для европейского будущего Беларуси — чтобы белорусы могли ездить по Европе, а не только в Россию", — сказала Светлана Тихановская.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, компания "Белорусская железная дорога" выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Литвой, Латвией и Польшей на 39-м заседании Конференции генеральных директоров (уполномоченных представителей) железных дорог ОСЖД в Варшаве.