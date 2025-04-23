Минск предложил Риге открыть железнодорожное сообщение. Что ответит Латвия?

Железнодорожное сообщение между Минском и Ригой после долгого перерыва было открыто 1 июня 2011 года. Закрыли его по инициативе латвийской стороны в марте 2020-го года по соображениям борьбы с пандемией. В Беларуси и в тот год, и в последующие, власти делали вид, что Covid-19 не опасен.