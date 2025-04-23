Минск предложил Риге открыть железнодорожное сообщение. Что ответит Латвия?
Предложение прозвучало в Варшаве, на заседании Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).
Компания «Белорусская железная дорога» выступила с предложением возобновить пассажирское сообщение с Литвой, Латвией и Польшей на 39-м заседании Конференции генеральных директоров (уполномоченных представителей) железных дорог ОСЖД в Варшаве, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА. В мероприятии приняли участие руководители (уполномоченные представители) 23 железных дорог и предприятий – участников ОСЖД.
«Белорусская железная дорога обратилась к членам Конференции генеральных директоров ОСЖД из Литвы (заочно), Латвии и Польши с предложением возобновить прямое пассажирское сообщение по маршрутам Беларусь–Литва, Беларусь–Латвия, Беларусь–Польша», — говорится в сообщении.
Железнодорожное сообщение между Минском и Ригой после долгого перерыва было открыто 1 июня 2011 года. Закрыли его по инициативе латвийской стороны в марте 2020-го года по соображениям борьбы с пандемией. В Беларуси и в тот год, и в последующие, власти делали вид, что Covid-19 не опасен.
В любом случае трудно себе представить, что Латвия согласиться принять белорусские поезда, учитывая тот факт, что Минск продолжает засылать на штурм латвийских границ граждан из стран глобального Юга. Технически, конечно, вряд ли мигранты могли бы в поездах проникать на территорию ЛР, но политически такой шаг выглядел бы весьма странно.