Эксперт уверяет - Латвии не грозит энергетический хаос, как в Испании и Португалии. Но почему?
Как сообщалось, в понедельник большая часть Испании и Португалии столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. Были парализованы работа аэропортов, железнодорожных вокзалов, магазинов и светофоров, что вызвало настоящий хаос в обеих странах. Может ли такое произойти и в Латвии?
Энергосистема Латвии является очень надежной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» член правления предприятия Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс. «Архитектура энергосистемы Балтии отличается от системы Иберийского полуострова. Испания и Португалия имеют относительно слабую связь с общей энергосистемой Европы — это всего около 3% от их пикового потребления. В то время как в Балтийских странах аналогичный показатель составляет 50%. У нас есть мощные соединения как со Скандинавией, так и с континентальной Европой. Это делает нашу ситуацию намного безопаснее», — пояснил Юнгханс.
Межсетевые соединения служат не только для ежедневного импорта и экспорта энергии, но и для оказания взаимопомощи в кризисных ситуациях, добавил представитель Augstsprieguma tīkls. «В целом наша энергосистема очень надежна. При подготовке к выходу из энергокольца БРЭЛЛ были проведены масштабные работы по ее усилению,» — подчеркнул Юнгханс, добавив, что нет оснований считать, что энергосистеме Латвии что-то угрожает.
Абсолютный хаос и неразбериха в Португалии и Испании после отключения электричества пока еще не завершились. В некоторых местах подача электроэнергии так и не восстановлена, и власти не могут точно сказать, когда ситуация нормализуется, обещая, что во вторник в основном все будет в порядке.
Официальные лица в Лиссабоне подчеркивают, что хотя в некоторых районах электричество уже вернулось, полное устранение последствий может занять до недели.
В Испании было введено чрезвычайное положение для поддержания общественного порядка, мобилизованы дополнительные подразделения полиции. После полуночи премьер-министр Испании сообщил, что электроснабжение восстановлено на 50%.
В правительстве Испании заявили, что причины масштабного отключения все еще не установлены и призвали воздерживаться от спекуляций, пока продолжается расследование.