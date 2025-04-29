Эксперт уверяет - Латвии не грозит энергетический хаос, как в Испании и Португалии. Но почему?

Энергосистема Латвии является очень надежной, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» член правления предприятия Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс. «Архитектура энергосистемы Балтии отличается от системы Иберийского полуострова. Испания и Португалия имеют относительно слабую связь с общей энергосистемой Европы — это всего около 3% от их пикового потребления. В то время как в Балтийских странах аналогичный показатель составляет 50%. У нас есть мощные соединения как со Скандинавией, так и с континентальной Европой. Это делает нашу ситуацию намного безопаснее», — пояснил Юнгханс.