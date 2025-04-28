В Испании введено чрезвычайное положение

Несколько испанских нефтеперерабатывающих заводов остановили работу, также закрылись некоторые магазины, включая сети Lidl и IKEA. «Я ничего не понимаю. Не знаю, к кому обращаться. Моя дочь рожает в Барселоне. Мы опаздываем на пересадку», — рассказала Ангелес Альварес, застрявшая у мадридского вокзала Аточа.