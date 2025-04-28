В Испании введено чрезвычайное положение
В понедельник масштабное отключение электроэнергии парализовало отдельные районы Испании и Португалии: были остановлены авиаперелеты, общественный транспорт, началась паническая скупка товаров, а миллионы домов и предприятий остались без электричества.
Министерство внутренних дел Испании объявило о введении чрезвычайного положения после сегодняшнего масштабного отключения электроэнергии по всей стране. Министерство уточнило, что режим чрезвычайного положения будет вводиться в тех регионах, которые запросят его применение.
На данный момент с таким запросом уже обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Эти регионы попросили центральное правительство взять на себя контроль над общественным порядком и другими функциями.
Массовое отключение электроэнергии затронуло миллионы людей по всей Испании, а также важнейшие отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причиной отключения стала «сильная осцилляция» в энергосети, однако точные причины сбоя пока остаются невыясненными.
В Мадриде и Каталонии больницы прекратили плановые приемы пациентов, продолжая при этом оказывать помощь в экстренных случаях с использованием резервных генераторов, сообщает Reuters.
Несколько испанских нефтеперерабатывающих заводов остановили работу, также закрылись некоторые магазины, включая сети Lidl и IKEA. «Я ничего не понимаю. Не знаю, к кому обращаться. Моя дочь рожает в Барселоне. Мы опаздываем на пересадку», — рассказала Ангелес Альварес, застрявшая у мадридского вокзала Аточа.
Банк Испании сообщил, что электронные платежи работают «достаточно стабильно» благодаря резервным системам, хотя местные жители жаловались на неработающие банкоматы. «Я нахожусь в дата-центре, все отключилось. Все системы тревоги сработали, и теперь мы сидим в группах, ждем информации, что произошло», — рассказал инженер Хосе Мария Эспехо из Барселоны.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в видеообращении на платформе X призвал горожан минимизировать передвижения и оставаться на месте, чтобы не мешать работе экстренных служб.
На турнире Madrid Open теннисные матчи были приостановлены из-за отключения электричества. На улицах Мадрида возникли пробки, так как светофоры перестали работать. Люди в светоотражающих жилетах регулировали движение вручную.
Сотни людей стояли возле офисных зданий, усилилась полицейская охрана вокруг ключевых объектов, а одна из башен, где располагается британское посольство, была эвакуирована. Сообщалось также о людях, застрявших в метро и лифтах.
Около 43% электроэнергии в Испании производится с помощью ветра и солнца, 20% — на атомных станциях и 23% — с использованием ископаемого топлива, по данным аналитического центра Ember.
В Португалии полиция сообщила о неработающих светофорах по всей стране, остановке метро в Лиссабоне и Порту, а также об остановке движения поездов. Лиссабонский метрополитен подтвердил, что поезда остановились с пассажирами внутри.
Аэропорт Лиссабона перешел на резервное питание, а управляющая компания испанских аэропортов AENA сообщила о задержках рейсов по всей стране.
Подобные масштабные отключения электроэнергии редки для Европы. В 2003 году из-за проблем на гидроэлектростанции между Италией и Швейцарией вся Италия осталась без света примерно на 12 часов. А в 2006 году перегрузка в немецкой энергосети вызвала отключения в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Нидерландах и даже в Марокко.