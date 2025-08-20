Latvijas pasts вслед за Omniva с субботы приостановит доставку посылок в США
С 23 августа Latvijas pasts временно прекращает доставку посылок в США из-за новых таможенных требований. Почтовая корреспонденция продолжит поступать, а компания ищет пути для скорейшего восстановления полноценной логистики.
Изменения не коснутся посылок из США в Латвию, предприятие продолжит обеспечивать доставку входящих посылок и бандеролей, как и прежде. Решение связано с изданным президентом США Дональдом Трампом указом о приостановке беспошлинного режима de minimis для всех стран, который вступит в силу 29 августа этого года.
При этом Latvijas pasts продолжит осуществлять доставку в США почтовой корреспонденции, включая документы.
В компании отметили, что Latvijas pasts в сотрудничестве с вовлеченными сторонами ведет поиск решений, которые позволят как можно более оперативно возобновить доставку посылок в США.
Сейчас Latvijas pasts вместе с Европейским объединением почты (PostEurop), Международной почтовой корпорацией (IPC) и Всемирным почтовым союзом (UPU) ищет технические решения, чтобы обеспечить выполнение требований США в отношении коммерческих отправлений и корректного обмена таможенными данными, который подтвердит, что за посылки заплачены таможенные пошлины.
Ранее сообщалось, что и предприятие Omniva также временно приостановило доставку посылок в США в связи с новыми таможенными тарифами и неясными процедурами в США.