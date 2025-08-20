Omniva временно приостанавливает отправку посылок в США - виноват Трамп
Из-за изменений в американских таможенных пошлинах Omniva временно приостановила отправку посылок в США. Письма и документы все еще доставляются, но товары — только после урегулирования новых правил.
Omniva из-за введенных президентом США Дональдом Трампом новых таможенных пошлин со среды временно прекращает отправку посылок в США, но при первой возможности возобновит ее. «На практике это означает, что клиенты сейчас не могут посылать через Omniva в США предметы — продукцию, товары, подарки и т. д. Письма и документы можно по-прежнему посылать», - сказал исполняющий обязанности коммерческого директора концерна Omniva Свен Кукемелк.
Причина приостановки услуги — недавние изменения таможенных пошлин в США. США изменили так называемый порог de minimis, то есть ставку, грузы со стоимостью ниже которой освобождены от пошлин и налогов. С этим связаны также изменения в процедурах таможенного оформления, актов применения которых пока нет. Поэтому Omniva не может гарантировать своим клиентам доставку посылок.
«Заверяю, что Omniva сделала все от себя зависящее для поиска решения в запутанной ситуации, чтобы мы смогли продолжить импорт посылок в США, но на данный момент мы находимся в точке, где мы вынуждены ждать лучшего сотрудничества со стороны США для урегулирования ситуации. Мы возобновим отправку посылок в США, как только сможем вновь гарантировать надежную и соответствующую правилам доставку», - добавил Кукемелк.
Изменения касаются всех предприятий по доставке посылок по всему миру, которые предпринимают аналогичные шаги до тех пор, пока США не внесут ясность в ситуацию. В будущем, когда акты применения будут утверждены и заработают, отправка посылок в США станет дороже из-за пошлины.