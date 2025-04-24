Букмекеры делают ставки: кто станет новым папой римским? Среди кандидатов - даже литовский кардинал
Во второй день Пасхи мир потрясла печальная новость — ушел из жизни папа римский Франциск. В эти выходные во всем мире пройдут памятные мероприятия, чтобы проститься с понтификом Франциском, а совсем скоро кардиналы из разных стран соберутся на конклав — значимое и историческое событие, в ходе которого будет избран новый глава католической церкви. Эксперты букмекерской компании Betsafe делают свои прогнозы, кто может стать следующим главой Ватикана.
Папа римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, был избран в 2013 году, когда ему было 76 лет. В последние месяцы папа, уроженец Аргентины, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — у него была диагностирована пневмония обоих легких. В первый день Пасхи Франциск еще выступил с короткой речью с балкона собора Святого Петра, однако уже на следующий день пришли печальные известия.
После смерти папы были объявлены девятидневные траурные мероприятия, тело папы находится в гробу в соборе Святого Петра, и каждый желающий может проститься с ним. Известно, что похороны состоятся 26 апреля, и церемонию посетят лидеры многих государств, включая президента Латвии Эдгара Ринкевича. Как сообщалось ранее, кардинал римско-католической церкви Янис Пуйятс на похороны не поедет.
Пока не выбран новый папа, обязанности главы церкви исполняет кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, который занимает одну из высших должностей в Ватикане. Обычно через 15–20 дней после смерти папы созывается собрание кардиналов, на котором и будет выбран новый папа римский.
В настоящее время в мире насчитывается 138 кардиналов с правом голоса. Чтобы новый папа был избран, нужно получить 93 голоса, то есть две трети плюс один. Голосование проходит в несколько туров, и после каждого из них над площадью Святого Петра поднимается дым: если папа не выбран — черный дым, если удалось избрать — белый. Кардиналы голосуют дважды в день, и весь процесс может затянуться даже до десяти дней.
Страны Балтии будут представлены как на церемонии похорон папы Франциска, так и на конклаве, где будет избран новый глава римско-католической церкви. Имя литовского кардинала Роландаса Макрицкаса было внесено в завещание Франциска, а еще в 2022 году Франциск рассказал Макрицкасу о месте своего будущего упокоения. В свое время Франциск назначил Макрицкаса комиссаром, ответственным за базилику Девы Марии, поэтому литовец регулярно встречался с папой. 53-летний Макрицкас примет участие в голосовании, и теоретически он тоже может стать новым папой.
Среди верующих по всему миру все громче звучат предположения, кто же станет следующим руководителем Ватикана. Свое мнение представили и букмекеры Betsafe, предложив свои прогнозы на потенциальных кандидатов. Главным претендентом эксперты считают государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина, его шансы оцениваются в 35,1%. Бывший архиепископ Манилы Луис Антонио Тагле — второй по вероятности претендент (25%), за ним следует кардинал из Ганы Питер Тарксон (14,3%) и архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи (13,3%). Хотя Пьербаттиста Пиццабалла считался фаворитом Франциска, по мнению букмекеров, его шансы сейчас составляют лишь 4%.
Букмекеры также прогнозируют, какое имя примет следующий папа. Наиболее вероятно, что и следующий папа выберет имя Франциск (40%), затем следуют Бенедикт (25%), Иоанн Павел (20%) и Лев (14,3%).
Эксперты достаточно уверены, что следующий папа будет европейцем (66,7%), однако не исключают и вероятность представителя Азии (33,3%), а вот шансы на папу, родившегося в Африке (16,7%), Северной Америке (8,3%), Южной Америке (4%), Австралии и Океании (2%) оцениваются ниже.