Букмекеры делают ставки: кто станет новым папой римским? Среди кандидатов - даже литовский кардинал

В настоящее время в мире насчитывается 138 кардиналов с правом голоса. Чтобы новый папа был избран, нужно получить 93 голоса, то есть две трети плюс один. Голосование проходит в несколько туров, и после каждого из них над площадью Святого Петра поднимается дым: если папа не выбран — черный дым, если удалось избрать — белый. Кардиналы голосуют дважды в день, и весь процесс может затянуться даже до десяти дней.