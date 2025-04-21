Папа римский Франциск умер на следующий день после Пасхи. Он молился о мире и верил в силу диалога - даже когда его никто не слышал
21 апреля, в пасхальный понедельник — день, когда христиане отмечают первое утро после Воскресения Христова, умер папа римский Франциск. Понтифику было 88 лет. «Новая газета Европа» рассказывает, каким он запомнился.
Папа Франциск вошел в историю как понтифик-первопроходец, почти революционер. Во-первых, прецедентов, когда новый папа занимает престол при живом предшественнике, в истории католической церкви всего несколько. Во-вторых, никогда еще католическую церковь не возглавлял иезуит — воспитанник ордена с очень специфической философией и духовностью. В-третьих, римским первосвященником впервые оказался выходец из Западного полушария, более того — из Латинской Америки, католическая традиция которой весьма отличается от классической европейской. Именно в этой среде в ХХ веке зародилась радикально левая теология — «богословие освобождения», постулаты которого часто высказывал Франциск, шокируя Римскую курию. Он позиционировал себя как «антисистемный» папа: на протяжении всего понтификата продолжал жить в гостинице, не любил дворец и пышные церемонии, просил прощения у ЛГБТ-людей и эмигрантов, ездил на скромном фиате, носил кроссовки, ел с бедняками простую пищу и так далее. Конечно, недоброжелатели видели в этом «популизм» или даже «позерство». Но на самом деле у Франциска была духовная подоплека, ставшая привычкой: в абсолютной простоте он жил еще в Аргентине, будучи кардиналом и главой национальной Конференции католических епископов.
Он был старшим ребенком в многодетной семье итальянских эмигрантов, бежавших от режима Муссолини и нашедших приют в Буэнос-Айресе. В этом чудесном городе Хорхе Марио Бергольо, будущий папа Франциск, родился 17 декабря 1936 года и провел практически всю свою жизнь до избрания на папский престол. Получив среднее специальное образование по специальности химик-технолог, работал в лаборатории по контролю качества продуктов питания. По слухам, его решение пойти в семинарию в 21-летнем возрасте стало результатом неразделенной любви к прекрасной девушке Амалии. На первом же курсе духовной школы Хорхе Марио вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов), который помог будущему понтифику получить блестящее образование. Уже в 25 лет он начал преподавать историю литературы и психологию в учебных заведениях аргентинских иезуитов и вскоре получил ученую степень по философии.
Накануне своего 33-летия («возраст Христа»!), в декабре 1969 года, Бергольо рукоположен во священники, а затем получает назначение на должности профессора богословского факультета Буэнос-Айресского университета и ректора Высшей школы иезуитов в Сен-Мигеле, а затем — и настоятеля Общества Иисуса в Аргентине. Политическая история этой страны в ХХ веке была очень сложной, это наложило отпечаток на характер Франциска и его политическую тактику. Ему приходилось договариваться с диктаторскими режимами Перона, Виолы, Галтьери, а после укрепления в Аргентине демократии, в 2005 году, против Бергольо даже возбудили уголовное дело по подозрению в причастности к похищениям оппозиционных священников в эпоху правления Перона. Дело было закрыто лишь после папской интронизации Франциска.
В мае 1992 года Иоанн Павел II назначает своего будущего преемника викарным (вспомогательным) епископом Буэнос-Айресской архиепархии. Спустя еще пять лет, после смерти кардинала Куаррачино, Бергольо становится правящим архиепископом этой архиепархии, а вскоре — и ординарием для католиков восточного обряда (преимущественно украинцев), которых в Аргентине насчитывается более 300 тысяч. (Любопытно, что преемником архиепископа Хорхе Марио на должности ординария стал епископ Святослав Шевчук, нынешний предстоятель Украинской греко-католической церкви, а сам Франциск признался, что часть своего келейного молитвенного правила читал по-украински.) Уже в 2001 году архиепископ Буэнос-Айреса становится кардиналом, то есть получает право участвовать в выборе папы. На ближайшем после этого конклаве, в 2005 году, когда папой был избран Йозеф Ратцингер (Бенедикт XVI), Бергольо стал основным его конкурентом, набрав в предпоследнем туре голосования 40 голосов из 114. Наконец, когда Бенедикт XVI по разным причинам, о которых сейчас вряд ли уместно говорить, подал в отставку, 13 марта 2013 года Бергольо стал 266-м папой Римским, взяв себе имя в честь Франциска Ассизского.
Во время своей встречи с Путиным в июне 2015 года, когда на Донбассе уже год как шла «гибридная война», а Крым был аннексирован РФ, Франциск подарил ему медальон с образом ангела-миротворца, что вызвало у специалистов по Ватикану ассоциации с аналогичными подарками, которые папа Пий XII передавал Муссолини и Гитлеру. Первые энциклики (программные документы) Франциска были выдержаны в духе либерального латиноамериканского богословия и посвящались децентрализации церковной власти, правам мигрантов, экологии; позже он начал назначать женщин на руководящие посты в Римской курии и одобрил «внебогослужебное» благословение однополых пар.
Поначалу казалось, что папа-иезуит добьется прорыва в отношениях с РПЦ, которая в течение четверти века — после установления дипотношений Святого престола и РФ — торпедировала визит понтифика, главы города-государства Ватикан, в Россию. В феврале 2016 года состоялась его «историческая встреча» с патриархом Кириллом в международном аэропорту Гаваны — первый в истории саммит глав Русской православной и Римско-католической церквей. Сближение с католиками было главным заветом, который оставил Кириллу его духовный отец, советский митрополит Никодим (Ротов), имевший репутацию тайного кардинала и скончавшийся в 1978 году на приеме у папы. По итогам гаванской встречи была подписана обтекаемая, но вполне экуменическая декларация, в которой провозглашалась совместная борьба двух церквей против гонений на христиан — в первую очередь на Ближнем Востоке. Патриарх Кирилл был настолько вдохновлен своим «прорывом на ватиканском треке», что отказался направлять делегацию РПЦ на Всеправославный собор летом того же года, высказываясь в том смысле, что «мы и без греков [основных участников собора] всё порешаем». Этот демарш привел к тому, что первый по чести в православном мире Константинопольский патриархат вернул себе юрисдикцию над Православной церковью Украины (ПЦУ), отменив решения XVII века, и предоставил этой церкви автокефалию (независимость). РПЦ объявила это «вторжением» на свою территорию и начала активно продвигать антиукраинскую риторику, готовя «духовно-идейную» почву для «СВО». Следующий разговор Кирилла и Франциска состоялся уже в марте 2022 года в режиме видеоконференции и оставил в душе понтифика тяжелый осадок.
Как он позже рассказал журналистам, минут 20 Кирилл зачитывал по бумажке какие-то основания для нападения на Украину, после чего Франциск сказал ему: «Брат, мы не государственные клерки, мы не можем использовать язык политики, но язык Иисуса». Судя по последующим трем годам, Гундяев не услышал Бергольо, и мемом стало выражение последнего о главе РПЦ: «Алтарный мальчик [служка] Путина».
Впрочем, высказывания Франциска в эпоху «СВО» вполне вписываются в рубрику «Не всё так однозначно» — недаром Ватикан не удостоился включения в российский список «недружественных государств». С одной стороны, папа постоянно произносил проповеди с сочувствием многострадальному народу Украины, который он вручил Божией Матери, осудил преступления в Буче и уничтожение Мариуполя. С другой — в ноябре 2022 года Франциск заверял журналистов, что «русский народ — великий народ, это жестокость [в ходе «СВО». — Прим. Л. Ф.] наемников… Достаточно вспомнить Достоевского», а в августе 2023 года наставлял участников Дня католической молодежи в Петербурге: «Вы — наследники великой России… той империи — большой, образованной, великой культуры и великой человечности». Наконец, 9 марта 2024 года в интервью швейцарскому телевидению лидер католиков призвал Украину к «мужеству поднять белый флаг» и обвинил НАТО, что оно «лаяло у ворот России», провоцируя ее на нападение. Разумеется, в Украине (да и во многих западных странах) всё это воспринималось как банальный повтор пропагандистских штампов Кремля.
Думается, разгадка позиции папы не в каких-то особых симпатиях к путинской Москве. Это частный случай его «антисистемности», если угодно — «левачества»; он не хочет идти в ногу с Западом, даже когда тот прав. Ведущий консервативного международного католического канала Раш Лимбо как-то назвал Франциска «чистым марксистом». В западной прессе нередко противопоставляют образы аргентинца Франциска и поляка Иоанна Павла ІІ, который был абсолютно непримирим к имперской агрессии, исходившей в его годы от СССР, и охотно поддерживал нарративы Рональда Рейгана об «империи зла». Иоанн Павел ІІ, ныне причисленный к лику святых, и Франциск происходили из противоположных полюсов католического мира и, соответственно, противоположным образом понимали «богословие освобождения»: первый — как освобождение от диктатуры атеистического тоталитаризма советской империи, второй — как разрушение несправедливого мира капитализма с его доминированием «золотого миллиарда».