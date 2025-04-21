Папа римский Франциск умер на следующий день после Пасхи. Он молился о мире и верил в силу диалога - даже когда его никто не слышал

Поначалу казалось, что папа-иезуит добьется прорыва в отношениях с РПЦ, которая в течение четверти века — после установления дипотношений Святого престола и РФ — торпедировала визит понтифика, главы города-государства Ватикан, в Россию. В феврале 2016 года состоялась его «историческая встреча» с патриархом Кириллом в международном аэропорту Гаваны — первый в истории саммит глав Русской православной и Римско-католической церквей. Сближение с католиками было главным заветом, который оставил Кириллу его духовный отец, советский митрополит Никодим (Ротов), имевший репутацию тайного кардинала и скончавшийся в 1978 году на приеме у папы. По итогам гаванской встречи была подписана обтекаемая, но вполне экуменическая декларация, в которой провозглашалась совместная борьба двух церквей против гонений на христиан — в первую очередь на Ближнем Востоке. Патриарх Кирилл был настолько вдохновлен своим «прорывом на ватиканском треке», что отказался направлять делегацию РПЦ на Всеправославный собор летом того же года, высказываясь в том смысле, что «мы и без греков [основных участников собора] всё порешаем». Этот демарш привел к тому, что первый по чести в православном мире Константинопольский патриархат вернул себе юрисдикцию над Православной церковью Украины (ПЦУ), отменив решения XVII века, и предоставил этой церкви автокефалию (независимость). РПЦ объявила это «вторжением» на свою территорию и начала активно продвигать антиукраинскую риторику, готовя «духовно-идейную» почву для «СВО». Следующий разговор Кирилла и Франциска состоялся уже в марте 2022 года в режиме видеоконференции и оставил в душе понтифика тяжелый осадок.