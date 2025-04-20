ВИДЕО: "За 17 евро еще и душ?!" Прокатившихся на новом рижском колесе обозрения подвергли испытанию водой
В Риге на днях открылось панорамное колесо. Посетители делятся своими впечатлениями, некоторые из которых не очень приятные.
Как сообщалось ранее, колесо обозрения, высота которого достигает 65 метров, предлагает жителям и гостям города насладиться панорамными видами Риги в любое время года. В день открытия, как заметил Otkrito.lv, особо ажиотажа не наблюдалось. А позже первые счастливчики, которым удалось прокатиться на колесе во время дождя, поделились своим опытом, сообщив, что их довольно серьезно заливало водой. Впрочем, рижское колесо обозрения сейчас проходит свою обкатку, так что все недочеты должны быть устранены.
Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)
17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.
Ранее нарекания населения были связаны с высокой стоимостью поездки - целых 17 евро. Якобы это самая высокая цена в Европе. Что сомнительно. При беглом изучении цен тут же видно, что покатушки на знаменитом лондонском колесе стоят начиная от 30 фунтов стерлингов. Но Рига, конечно, не Лондон.