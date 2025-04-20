ВИДЕО: "За 17 евро еще и душ?!" Прокатившихся на новом рижском колесе обозрения подвергли испытанию водой

Как сообщалось ранее, колесо обозрения, высота которого достигает 65 метров, предлагает жителям и гостям города насладиться панорамными видами Риги в любое время года. В день открытия, как заметил Otkrito.lv, особо ажиотажа не наблюдалось. А позже первые счастливчики, которым удалось прокатиться на колесе во время дождя, поделились своим опытом, сообщив, что их довольно серьезно заливало водой. Впрочем, рижское колесо обозрения сейчас проходит свою обкатку, так что все недочеты должны быть устранены.