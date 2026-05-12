Латвия купит три новых вертолета для погранохраны: на это планируют выделить 80 млн евро
Во вторник, 12 мая, Кабинет министров поддержал решение разрешить покупку трех вертолетов среднего класса для укрепления возможностей Государственной пограничной охраны. Планируемые расходы будут покрыты в рамках инструмента SAFE — Security Action for Europe.
В соответствии с условиями SAFE договор о приобретении вертолетов планируется заключить до 30 мая 2026 года, а их поставка должна состояться в 2028 и 2029 годах.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что безопасность Латвии — это не только слова, а конкретные и своевременные действия. По ее словам, решение о покупке вертолетов является реальным шагом к укреплению границы и всей системы внутренней безопасности.
«В нынешней ситуации мы не можем позволить себе ждать — мы должны быть готовы реагировать немедленно. Новые вертолеты дадут Государственной пограничной охране дополнительные возможности охранять границу, спасать жизни людей и оказывать поддержку Национальным вооруженным силам. Мой приоритет — безопасность Латвии, и этот вклад это подтверждает», — сказала Силиня.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что укрепление возможностей отрасли внутренних дел тремя новыми вертолетами является особенно важным шагом для безопасности каждого жителя. По его словам, вертолеты будут оснащены так, чтобы их можно было использовать не только для охраны государственной границы, но и для поисково-спасательных операций, тушения лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировки и эвакуации, а также других задач.
После поставки эти вертолеты также смогут использоваться для поддержки Национальных вооруженных сил, в том числе для перевозки военного персонала.
Начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс подчеркнул, что покупка трех новых вертолетов существенно усилит возможности службы реагировать на современные вызовы безопасности. Они позволят оперативнее контролировать государственную границу и быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях.
По его словам, новые воздушные суда внесут важный вклад в укрепление всей системы безопасности страны, обеспечивая поддержку в поисково-спасательных работах, мероприятиях гражданской защиты, а также во взаимодействии с другими службами и Национальными вооруженными силами.
Общий объем инвестиций Министерства внутренних дел в рамках инструмента SAFE планируется в размере 80 миллионов евро. В эту сумму входят обучение пилотов и обслуживающего персонала, а также первоначальное обслуживание вертолетов в первые два года.