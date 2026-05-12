Латвия купит три новых вертолета для погранохраны: на это планируют выделить 80 млн евро

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что укрепление возможностей отрасли внутренних дел тремя новыми вертолетами является особенно важным шагом для безопасности каждого жителя. По его словам, вертолеты будут оснащены так, чтобы их можно было использовать не только для охраны государственной границы, но и для поисково-спасательных операций, тушения лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировки и эвакуации, а также других задач.