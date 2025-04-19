"Любой бизнес - это риск": владельцы рижского колеса обозрения надеются на 100 000 посетителей в год
В Риге появилось новое яркое место для отдыха и развлечений — самое большое колесо обозрения в Балтии. Высота аттракциона впечатляет, а круглогодичная доступность делает его привлекательным для туристов и местных жителей. Однако цена билетов вызвала бурные дискуссии, хотя владельцы уверены в успехе своего предприятия.
Самое высокое в Балтии — 65 метров — так говорят владельцы рижского колеса обозрения. Всего здесь 30 кабинок, в каждой — по восемь мест, кондиционер и отопление. Поэтому колесо может работать круглый год, сообщает LSM+. «Мы надеемся, что рижане, жители Латвии приедут к нам в гости прокатиться. И, конечно же, мы ждем туристов. Но сказать так, что мы только на туристов ориентированы, это было бы неверно», — говорит член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.
Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)
17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.
15-минутная поездка на Рижском колесе обозрения обойдется в 17 евро, детям — 13. Для сравнения, в Таллине, Паланге и Брюсселе стоимость такой поездки составляет 10 евро. В Вене — 14,5, а в Хельсинки — 15. Лишь в Лондоне, где поездка в два раза дольше, — 33 евро. И это уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях - не все рижане считают цену адекватной.
«Цена формируется за счет многих факторов, в том числе стоимость производства исходных материалов, тех технологий, которые заложены в этом колесе. Другое дело в том, что любое колесо такого размера необходимо правильно эксплуатировать и абсолютно точно правильно нужно инспектировать регулярно, иначе это все становится очень опасным мероприятием. Поэтому мы на безопасности клиентов не экономим, и цена справедлива, как мы считаем, так, как она сейчас представлена», — сказал Дмитрий Успенский.
Для студентов с ISIC картой, пенсионеров и семей с детьми есть скидки, говорят владельцы. По прогнозам, за год аттракцион посетят больше 100 тысяч человек. Чтобы вложенные в строительство 10 млн окупились, может понадобиться от 5 до 10 лет.
«Любой бизнес — это риск. Какие-то риски взвешены предварительно, прежде чем вкладывать деньги в такой проект. В этом вы можете быть уверены», — добавил Успенский. Он допускает, что стоимость билетов может стать ниже, но не в этом сезоне.