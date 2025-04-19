"Любой бизнес - это риск": владельцы рижского колеса обозрения надеются на 100 000 посетителей в год

Самое высокое в Балтии — 65 метров — так говорят владельцы рижского колеса обозрения. Всего здесь 30 кабинок, в каждой — по восемь мест, кондиционер и отопление. Поэтому колесо может работать круглый год, сообщает LSM+. «Мы надеемся, что рижане, жители Латвии приедут к нам в гости прокатиться. И, конечно же, мы ждем туристов. Но сказать так, что мы только на туристов ориентированы, это было бы неверно», — говорит член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.