ФОТО: Без ажиотажа! Рижское колесо обозрения начало свое вращение
фото: из архива издательства
К моменту начала работы у кассы собралось не очень много желающих.
В Латвии

ФОТО: Без ажиотажа! Рижское колесо обозрения начало свое вращение

Стас Тарасов

Otkrito.lv

Сегодня в рижском парке Узварас официально открылось столичное колесо обозрения, однако большого наплыва посетителей не наблюдалось. К 13:00 у аттракциона собралось лишь около 30-40 человек, что вряд ли можно назвать ажиотажем.

Колесо обозрения, высота которого достигает 65 метров, предлагает жителям и гостям города насладиться панорамными видами Риги в любое время года. Комфортные кабины оборудованы кондиционерами и обогревателями, а одна поездка занимает 15 минут.

фото: из архива издательства

Несмотря на длительный процесс реализации проекта — начиная с получения разрешения в 2019 году и задержек, вызванных пандемией — интерес к открытию оказался довольно скромным. В мероприятии открытия в 12.00 приняли участие команда проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы, а также журналисты. Простым посетителям колесо обозрения стало доступно с 13 часов, но и к этому времени очередь перед кассой нельзя было назвать гигантской. 

фото: из архива издательства

Причины относительно низкого интереса пока остаются неясными. Возможно, виной тому недостаточная информационная кампания или просто будний день, не способствующий массовым посещениям. Также в соцсетях много говорили об относительно высокой стоимости билетов - 17 евро за 15-минутное развлечение. Остается надеяться, что в ближайшие дни колесо сможет привлечь больше посетителей и стать полноценным объектом городской культуры.

фото: из архива издательства

Кроме возможности прокатиться на колесе обозрения, организаторы предложили посетителям цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с Zuzeum, где можно увидеть исторические карты города, гравюры, афиши XX века и оригинальные художественные произведения о Риге.

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