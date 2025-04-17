ФОТО: Без ажиотажа! Рижское колесо обозрения начало свое вращение
Сегодня в рижском парке Узварас официально открылось столичное колесо обозрения, однако большого наплыва посетителей не наблюдалось. К 13:00 у аттракциона собралось лишь около 30-40 человек, что вряд ли можно назвать ажиотажем.
Колесо обозрения, высота которого достигает 65 метров, предлагает жителям и гостям города насладиться панорамными видами Риги в любое время года. Комфортные кабины оборудованы кондиционерами и обогревателями, а одна поездка занимает 15 минут.
Несмотря на длительный процесс реализации проекта — начиная с получения разрешения в 2019 году и задержек, вызванных пандемией — интерес к открытию оказался довольно скромным. В мероприятии открытия в 12.00 приняли участие команда проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы, а также журналисты. Простым посетителям колесо обозрения стало доступно с 13 часов, но и к этому времени очередь перед кассой нельзя было назвать гигантской.
Причины относительно низкого интереса пока остаются неясными. Возможно, виной тому недостаточная информационная кампания или просто будний день, не способствующий массовым посещениям. Также в соцсетях много говорили об относительно высокой стоимости билетов - 17 евро за 15-минутное развлечение. Остается надеяться, что в ближайшие дни колесо сможет привлечь больше посетителей и стать полноценным объектом городской культуры.
Кроме возможности прокатиться на колесе обозрения, организаторы предложили посетителям цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с Zuzeum, где можно увидеть исторические карты города, гравюры, афиши XX века и оригинальные художественные произведения о Риге.
Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)
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