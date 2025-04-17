ФОТО: Без ажиотажа! Рижское колесо обозрения начало свое вращение

Несмотря на длительный процесс реализации проекта — начиная с получения разрешения в 2019 году и задержек, вызванных пандемией — интерес к открытию оказался довольно скромным. В мероприятии открытия в 12.00 приняли участие команда проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы, а также журналисты. Простым посетителям колесо обозрения стало доступно с 13 часов, но и к этому времени очередь перед кассой нельзя было назвать гигантской.