Две майские премьеры в Театре Чехова: Высоцкий женским голосом и путешествие в Киев во время войны
В мае зрителей ждут две разные, но одинаково интригующие премьеры, предлагающие как богатую палитру эмоций, так и ироническое размышление о современном обществе.
16 мая состоится премьера квартирника Дарьи Фечиной "Volodia…", построенного на песнях Владимира Высоцкого, которые словно соединяют, дополняют и освещают фрагменты воспоминаний Марины Влади о встречах, письмах, ожидании; о радостях и тревогах; о попытке удержать человека, который жил на пределе. Знакомые многим песни зазвучат иначе, без привычной хрипотцы и пружинной энергии, - мягче, нежнее, уязвимее.
Это не документальный спектакль о Владимире Высоцком, а память о нем, озвученная женским голосом. Это попытка создать единое пространство воспоминания, где музыка и слово переплетаются, а личная история становится универсальной, не теряя своей уникальности. Это не рассказ о прошлом, а история о том, как любовь продолжает звучать сквозь времена - без единой фальшивой ноты.
В квартирнике принимают участие: Дарья Фечина, Эвилена Протекторе, Анна Мария Ивана.
Творческая команда под руководством автора идеи Дарьи Фечиной: художник по костюмам - Валентина Зачиняева, музыкальное оформление - Эвилена Протекторе, свет - Марис Кейшс, управляющая - Анжелика Демьянчук.
Спектакль - на русском языке. Будет доступен краткий пересказ на латышском языке.
Возрастное ограничение: 12+.
В свою очередь, 23 мая в Аркаде Театра Чехова (площадка Рижского русского театра Михаила Чехова по адресу: улица Вальню, 19) состоится премьера новой работы Артурса Дициса "Турист". Автор и артисты делятся своими чувствами, вызванными путешествием автора в Киев, - в том числе комичными, запутанными, а также теми, о которых обычно принято умалчивать. В то же время "Турист" ищет ответ на более широкий вопрос: кто мы все? Просто туристы - приезжающие, переживающие некий опыт и уезжающие? Или местные жители - мы там, где мы есть, потому что нам суждено быть именно там? Или есть третий вариант - никакой логики нет, а мы просто "счастливчики", которым повезло в результате огромного совпадения условий? Каждый делает, что хочет. Каждый сам по себе. Ответа нет. Ясно только одно: человек - удивительно сложный, противоречивый и интересный организм, в котором при рождении есть потенциал для всего хорошего и всего плохого.
"Турист" - это личная и документальная история о путешествии автора в столицу Украины в то время, когда в этой стране уже пятый год продолжается полномасштабная война. Однако это не пьеса об ужасах войны. Напротив, это пьеса о людях. О людях, которые способны сохранять оптимизм, радость жизни и веру в добро даже в самых сложных обстоятельствах.
В спектакле заняты: Артурс Дицис, Анастасия Лёвина.
Творческая команда под руководством режиссера Артурса Дициса: художник по костюмам и сценограф - Хуго Берзиньш, режиссер по движению - Лиене Грава, художник по свету - Максим Устимов, помощник режиссера - Кристина Толмаджева.
Спектакль - на латышском и русском языках, с титрами на русском и латышском.
Возрастное ограничение: 14+.
Обе премьеры используют современный театральный язык, предлагая зрителям вместе с артистами прожить две разные истории, отражающие как личные, так и актуальные для общества темы.
