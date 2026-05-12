Две майские премьеры в Театре Чехова: Высоцкий женским голосом и путешествие в Киев во время войны

В свою очередь, 23 мая в Аркаде Театра Чехова (площадка Рижского русского театра Михаила Чехова по адресу: улица Вальню, 19) состоится премьера новой работы Артурса Дициса "Турист". Автор и артисты делятся своими чувствами, вызванными путешествием автора в Киев, - в том числе комичными, запутанными, а также теми, о которых обычно принято умалчивать. В то же время "Турист" ищет ответ на более широкий вопрос: кто мы все? Просто туристы - приезжающие, переживающие некий опыт и уезжающие? Или местные жители - мы там, где мы есть, потому что нам суждено быть именно там? Или есть третий вариант - никакой логики нет, а мы просто "счастливчики", которым повезло в результате огромного совпадения условий? Каждый делает, что хочет. Каждый сам по себе. Ответа нет. Ясно только одно: человек - удивительно сложный, противоречивый и интересный организм, в котором при рождении есть потенциал для всего хорошего и всего плохого.