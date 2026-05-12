Пятиэтажке в историческом районе Юрмалы сказали "нет": Конституционный суд признал план незаконным
Конституционный суд поставил точку в споре о пятиэтажной застройке в историческом дачном районе Юрмалы. Суд признал, что локальный план самоуправления нарушает право жителей на благоприятную среду и может навредить культурному наследию.
Локальный план Юрмальской думы, который позволял построить на улице Турайдас, 10/12 здание высотой до 20 метров и в пять этажей, не соответствует Сатверсме, сообщил Конституционный суд.
Дело было начато по заявлению Общества защиты Юрмалы. Организация указала, что самоуправление не обосновало, какую существенную пользу общество получит от увеличения допустимой высоты застройки в районе исторических дач. Участок находится на территории культурного памятника государственного значения «Дачные районы Дубулты — Майори — Дзинтари — Булдури — Лиелупе», сообщает LSM.lv.
Конституционный суд признал, что культурное наследие является частью среды, а значит, входит в сферу действия 115-й статьи Сатверсме, которая гарантирует право жить в благоприятной среде. Суд подчеркнул, что юрмальские дачные районы — уникальная культурная ценность и памятник градостроительства, а один из характерных элементов этой территории — здания высотой до трех этажей.
Суд установил, что локальный план противоречит территориальному планированию Юрмалы и стратегии развития города. Допустимый объем застройки не был обоснован объективными расчетами, а увеличение высоты здания не согласовывалось с целью сохранения культурно-исторической ценности района.
Кроме того, участок находится на территории культурного памятника государственного значения, и его преобразование возможно только с разрешения Национального управления культурного наследия. Управление не поддержало увеличение высоты застройки, поскольку это могло бы снизить культурно-историческую ценность памятника. Однако Юрмальская дума эти замечания не учла и необходимого разрешения не получила.
Конституционный суд также указал, что при разработке локального плана не был соблюден принцип устойчивости: интерес общества и будущих поколений в сохранении культурного наследия не был должным образом сбалансирован с экономическими интересами владельца земли.
В результате суд признал локальный план в части допустимой высоты застройки не соответствующим 115-й статье Сатверсме. Эта часть плана признана недействительной с момента вступления в силу — с 12 июня 2024 года.
Председатель Конституционного суда Ирена Куцина подчеркнула, что любое снижение культурно-исторической ценности наследия является существенной потерей для всего общества. По ее словам, самоуправления, на территории которых находятся такие ценности, обязаны заботиться об их сохранении.
Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.