Оборону Латвии возложат на украинцев? Политическая партия выступила с неожиданной инициативой

Опытным военнослужащим, которые выразят такое желание, будет предоставлено гражданство Латвии, чтобы полноценно интегрировать их в систему обороны страны. Партия обязуется добиться двустороннего соглашения с правительством Украины, которое обеспечит взаимовыгодное сотрудничество и укрепит общий фронт обеих стран против угроз российской агрессии. Одновременно будет создана правовая и организационная база, чтобы в укреплении потенциала латвийских вооруженных сил активно участвовали и те граждане Латвии, которые воевали или сейчас воюют на стороне Украины.