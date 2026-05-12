Оборону Латвии возложат на украинцев? Политическая партия выступила с неожиданной инициативой
Партия «Для развития Латвии» сообщает о том, что в своей предвыборной программе одним из приоритетных задач для следующего созыва Сейма определила создание специальной бригады в составе Национальных вооруженных сил Латвии. В нее будут вовлечены демобилизованные украинские военнослужащие с боевым опытом — по аналогии с тем, как это действует во Французском иностранном легионе.
Опытным военнослужащим, которые выразят такое желание, будет предоставлено гражданство Латвии, чтобы полноценно интегрировать их в систему обороны страны. Партия обязуется добиться двустороннего соглашения с правительством Украины, которое обеспечит взаимовыгодное сотрудничество и укрепит общий фронт обеих стран против угроз российской агрессии. Одновременно будет создана правовая и организационная база, чтобы в укреплении потенциала латвийских вооруженных сил активно участвовали и те граждане Латвии, которые воевали или сейчас воюют на стороне Украины.
«Опытные защитники Украины получили уникальный боевой опыт, сражаясь против российской агрессии. Включая их в наши оборонные структуры и предоставляя гражданство, если они выразят такое желание, мы не только повышаем военную готовность и безопасность Латвии, но и демонстрируем настоящую практическую солидарность с Украиной, формируя более сильный общий фронт против авторитарной угрозы России суверенитету наших государств», — отмечает партия.
Партия «Для развития Латвии» считает, что в современном геополитическом контексте, когда российская агрессия создает реальные и долгосрочные угрозы для всей Европы, необходимо искать не только традиционные, но и практические и быстро реализуемые решения, позволяющие немедленно улучшить оборонительные и оперативные возможности страны.
"Поэтому данная инициатива не только дополняет существующие ресурсы Национальных вооруженных сил специалистами с богатым боевым опытом, но и способствует долгосрочному партнерству с Украиной, обеспечивая, чтобы Латвия стала активным, надежным и сильным участником коллективной безопасности и региональной стабильности", - говорится в заявлении партии.