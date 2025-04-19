"Почему люди так делают? Просто шок!" Цена аренды квартиры в Риге вызвала бурю эмоций

А пользовательница Facebook по имени Инга Неймане эмоционально поделилась своим мнением: "Не знаю, почему люди так делают. За что мы, в итоге, платим такую аренду? За то, что рядом торговые центры, пляжи, зеленые парки, приятные соседи? Ничего не сказано о детях и животных, но 100% — это один из тех вариантов, где они тоже под запретом… Я сама сдавала квартиру на Кипсале — 70 квадратов за 300 евро, потому что люди должны жить, а не выживать. Ты хочешь заработать — это понятно. Но помни: возможно, человек, который будет снимать эту квартиру, отдаст тебе все свои деньги и останется с 250 евро на месяц. Должна быть хоть какая-то человечность… Это какой-то космос! Советую арендаторам обязательно консультироваться с профессионалами перед заключением договора, удостовериться, что квартира официальная, что за нее платятся налоги и что договор зарегистрирован в Службе госдоходов. Просто шок, очень, очень, очень дорого. В центре есть как минимум 70 конкурентно способных вариантов!"