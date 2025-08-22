Полиция задержала женщину, бросившую новорожденную девочку у дома в Кенгарагсе

Ранее сообщалось, что во вторник около 6 часов на улице Фестивала была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка. В ходе расследования установлено, что около 3:40 ребенка на улице оставила тогда еще неустановленная женщина. В настоящее время младенец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.