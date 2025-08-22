Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Вчера 10:59
Полиция задержала женщину, бросившую новорожденную девочку у дома в Кенгарагсе
Государственная полиция задержала женщину, которая на этой неделе в Риге, в Кенгарагсе, оставила на улице младенца.
Правоохранители установили личность разыскиваемой женщины, и в настоящее время она задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, поэтому более подробные комментарии не предоставляет — в частности, не уточняется, является ли женщина матерью ребенка.
Ранее сообщалось, что во вторник около 6 часов на улице Фестивала была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка. В ходе расследования установлено, что около 3:40 ребенка на улице оставила тогда еще неустановленная женщина. В настоящее время младенец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.