В Origo открывается новый LIDO AS[H]ais: ожидается грандиозная вечеринка - вход свободный

"Миссия Ghetto Games всегда заключалась в том, чтобы дать молодежи свободу самовыражения через движение, танец и уличную культуру. Вечеринка по случаю открытия LIDO AS[H]ais - отличная возможность объединить вкус, музыку и энергию в одном событии, где каждый сможет стать частью этого урбанистического ритма. Я уверен, что мероприятие вдохновит и танцоров, и зрителей, и докажет, что Рига - это место, где рождаются новые идеи и сильное чувство единства", - отмечает лидер движения уличной культуры и спорта Ghetto Games Раймонд Элбакян.