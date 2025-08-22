В Origo открывается новый LIDO AS[H]ais: ожидается грандиозная вечеринка - вход свободный
В среду, 27 августа, на площади у торгового центра Origo состоится масштабная вечеринка в честь открытия LIDO AS[H]ais. На мероприятии будет представлено шоу Ghetto Dance Battle и эксклюзивное выступление хип-хоп артиста Финькиса. Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.
Открытие LIDO AS[H]ais в Origo обещает стать одним из самых энергичных событий этого лета, собрав как любителей и профессионалов танца, так и поклонников музыки. Зрители смогут насладиться зрелищными соревнованиями по уличным танцам, а о музыкальной атмосфере на протяжении всего дня позаботиться DJ K-EY. Вести программу будет лидер Ghetto Dance Руся. Кульминацией вечера станет специальный часовой концерт одного из самых ярких хип-хоп исполнителей нынешнего времени - Финкиса.
"Мы хотим, чтобы вечеринка в честь открытия AS[H]ais стала ярким и мощным событием, воплощающим суть бренда - свободу, движение и уникальный вкус. Вместо того чтобы прощаться с летом, мы приглашаем всех вместе с нами немного его продлить и разделить этот особенный день", - подчеркивает председатель правления LIDO Рита Аузиня.
"Миссия Ghetto Games всегда заключалась в том, чтобы дать молодежи свободу самовыражения через движение, танец и уличную культуру. Вечеринка по случаю открытия LIDO AS[H]ais - отличная возможность объединить вкус, музыку и энергию в одном событии, где каждый сможет стать частью этого урбанистического ритма. Я уверен, что мероприятие вдохновит и танцоров, и зрителей, и докажет, что Рига - это место, где рождаются новые идеи и сильное чувство единства", - отмечает лидер движения уличной культуры и спорта Ghetto Games Раймонд Элбакян.
Программа мероприятия:
- 13.00 - раунды отбора Ghetto Dance Battle
- 16.00 - масштабное шоу Ghetto Dance Battle
- 19.30 - эксклюзивное выступление хип-хоп артиса Финькиса
Соревнование Ghetto Dance Battle пройдет в четырёх номинациях - VIP 2X2 Baltic Allstars с денежным призом в размере 500 евро, а также Hip-Hop 1x1 (категории U14, U18 и Open). Танцоров будет оценивать судья Sidney из Германии. "Торговый центр Origo заботится о комфорте посетителей и приятном опыте покупок, поэтому мы открыты для творческих идей и инициатив наших арендаторов. Открытие LIDO AS[H]ais - отличный пример такого подхода: новая концепция, которая сочетает традиции и современный опыт street food, позволяет продуманно использовать стратегическое расположение Origo в самом центре Риги, обогащая динамичный ритм жизни центра города великолепной музыкальной атмосферой", - подчерктвает Эвия Маевска, коммерческий директор Linstow Baltic и многофункционального центра Origo.
О LIDO AS[H]ais
Совершенно новый концептуальный магазин LIDO AS[H]ais в торговом центре Origo открылся для посетителей 7 августа. Новый формат объединяет классические ценности LIDO - традиционные блюда - с современным направлением street food, создавая динамичный и актуальный опыт в сфере питания.
Это первый магазин LIDO, где ассортимент AS[H]ais представлен как полноценная гастрономическая концепция, а не только дополнение к классическому меню LIDO. Блюда можно удобно взять с собой или насладиться ими на месте. Помимо нового магазина, блюда AS[H]ais и далее будут доступны в отдельных ресторанах LIDO, однако их выбор может различаться.
LIDO street food AS[H]ais расположен у входа B торгового центра Origo, на углу улицы Сатеклес и площади у вокзала. Популярный ресторан LIDO Origo продолжает работу в обычном режиме, предлагая гостям привычное меню и сервис.