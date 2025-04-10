Экономисты: цены на продукты питания и услуги продолжат расти

Экономист SEB банка Дайнис Гашпуитис отметил, что основной вклад в рост цен в марте внесли продукты питания, одежда и обувь, в то время как цены на топливо и электроэнергию снизились. Годовая инфляция составила 3,3%, из которых половина обусловлена ростом цен на продукты (1,68 п.п.). По его прогнозу, инфляция останется около или чуть выше 3% и будет в основном обусловлена ростом цен на продукты и услуги — особенно на фоне повышения зарплат. Цены на газ и топливо, напротив, могут немного снизиться.