Экономисты: цены на продукты питания и услуги продолжат расти
Цены на продукты питания и услуги продолжат расти, инфляция в Латвии сохранится на уровне около 3%, прогнозируют экономисты банков, комментируя годовую инфляцию за март агентству LETA.
Экономист Банка Латвии Иева Опмане пояснила, что в марте цены на энергоресурсы снизились, однако по-прежнему наблюдался стремительный рост цен на продукты питания и услуги.
Солнечная и теплая погода в марте позволила активнее использовать возобновляемые источники энергии, что способствовало снижению цен на электроэнергию. Однако удержать низкие цены в течение всего месяца не удалось — в конце марта цены резко выросли на несколько дней из-за незапланированного отключения межсоединения Швеция–Литва. «Каждый может вынести из этой ситуации свое: кто-то запомнит высокий ценовой скачок на бирже, а кто-то — оценит уровень развития местного рынка энергоснабжения, который способен справляться с подобными перебоями», — отметила Опмане.
На мировых рынках март начался с относительно низких цен на нефть и природный газ, однако к концу месяца нефть вновь достигла среднепоказателя конца прошлого года — немного выше $70 за баррель. Но ситуацию резко изменили заявления президента США Дональда Трампа о резком повышении импортных пошлин. В результате на глобальных рынках, в том числе на энергорынке, началось заметное падение цен — нефть опустилась до $65 за баррель.
Опмане подчеркнула, что торговые войны еще не окончены, и потому рано делать долгосрочные прогнозы относительно цен на ресурсы. В краткосрочной перспективе их влияние на Латвию снижает инфляцию, но в долгосрочной — ответные тарифы могут повысить издержки.
Цены на продукты питания и услуги в Латвии продолжают заметно расти. По словам Опмане, статистика по продуктам «прыгает» в зависимости от акций в магазинах, но в целом уровень цен значительно вырос за последние годы. Переломный момент может наступить с поступлением на рынок нового урожая и благодаря снижению цен на энергоресурсы, однако пока что рост цен на сырье и оплату труда делает подорожание устойчивым.
Рост цен на услуги также сохраняется. Из-за особенностей ценообразования часть этого роста проявляется с задержкой. Так называемые «бонус-факторы», вроде высоких цен на энергию, постепенно исчезают, но устойчивый рост зарплат будет и далее стимулировать повышение цен в сфере услуг — одной из самых быстрорастущих составляющих инфляции в ближайшие годы.
Экономист Swedbank Оскар Никс Малниекс отметил, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось. Если в феврале основным «двигателем» инфляции были цены на энергию, то в марте — уже традиционно — продукты питания и услуги. Особенно подорожали свежие овощи и шоколад. Годовая инфляция цен на продукты составила уже 6% по сравнению с 0% в марте прошлого года. Цены на услуги также продолжают расти стабильно: особенно заметным был рост в сфере досуга и культуры.
Есть и позитивные моменты: на рынках энергии наблюдалось снижение — цена на электроэнергию в марте была почти на 40% ниже, чем в феврале. Цены на газ также упали. Нефть Brent стоила немного выше среднего, но в апреле начались резкие изменения — после заявлений OPEC+ о росте добычи и опасений по поводу тарифов, нефть подешевела до уровня 2021 года. Это может привести к снижению цен на топливо и в Латвии.
По его словам, инфляция в еврозоне в марте приблизилась к целевому уровню 2% Европейского центробанка. Прогнозируется ее стабилизация только в следующем году, однако резкое падение цен на ресурсы может ускорить этот процесс.
Главным источником неопределенности остается Дональд Трамп и его торговая политика. Введенные США тарифы повысят цены для американских потребителей, но влияние на Европу пока неясно — все зависит от реакции ЕС и других стран. В случае, если Китай начнет переориентировать экспорт с США на Европу по демпинговым ценам, инфляция в ЕС может даже снизиться. Малниекс предполагает, что экономика ЕС замедлится, а инфляция, скорее всего, пойдет вниз.
По данным Swedbank, инфляция в Латвии в первые месяцы года оказалась выше прогнозируемой — ближе к 3%. Однако в ближайшие месяцы она может замедлиться, особенно если влияние торговых войн будет сдерживающим.
Экономист SEB банка Дайнис Гашпуитис отметил, что основной вклад в рост цен в марте внесли продукты питания, одежда и обувь, в то время как цены на топливо и электроэнергию снизились. Годовая инфляция составила 3,3%, из которых половина обусловлена ростом цен на продукты (1,68 п.п.). По его прогнозу, инфляция останется около или чуть выше 3% и будет в основном обусловлена ростом цен на продукты и услуги — особенно на фоне повышения зарплат. Цены на газ и топливо, напротив, могут немного снизиться.
Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш считает, что февраль с уровнем инфляции 3,7% останется пиковым в этом году. Среднегодовая инфляция ниже 3% будет очень хорошим результатом, но цены на услуги остаются устойчиво высокими — рост 5–6% сохраняется с марта прошлого года.
Он подчеркнул, что из-за непредсказуемости внешней политики США все экономические прогнозы становятся похожими на гадание. Тарифные войны снижают экономическую активность, что обычно ведет к падению цен. Но при этом они же могут вызывать перебои в цепочках поставок, что приведет к росту цен. В целом же, по его мнению, влияние на инфляцию в ЕС будет скорее сдерживающим.
Он также отметил, что из-за роста тарифов и неопределенности уже снизились цены на сырье. Нефть Brent держится на уровне $64 за баррель — минимуме с середины 2021 года. Газ в Европе (индекс TTF) упал с 58 до 36 евро, а индекс цен на сырье S&P GSCI в евро — на самом низком уровне с конца 2021 года. Падение цен на медь на 20% также указывает на замедление мировой экономики.
Также тарифные войны влияют на финансовые рынки, включая процентные ставки. В связи с ухудшением перспектив роста экономики еврозоны, ожидается, что Европейский центробанк снизит ставки уже в апреле. Возможно, второе снижение произойдет в июне. Это значит, что тем, кто платит по кредитам, станет немного легче. Euribor может снизиться до 2% в мае–июне, а к концу года — до 1,7%.
В Латвии основным фактором роста цен в марте стала еда — ее подорожание на 6,4% составило половину от общего роста цен за год. Особенно выросли цены на продукты с биржевой зависимостью — кофе, какао, а также масло (на 31%). Подорожало и молоко из-за роста закупочной цены.
Схожая ситуация с куриным мясом, алкоголем и табаком — в основном из-за повышения акцизов. Ни в одной из основных товарных групп больше не наблюдается снижения цен, как это было, например, с коммунальными услугами в прошлом году.
За месяц наибольшее влияние на рост стоимости жизни снова оказали продукты питания, затем — одежда и обувь после окончания сезона распродаж. По сравнению с февралем изменения были умеренными — месячная инфляция близка к среднему показателю.
Общий уровень потребительских цен в Латвии по сравнению с серединой 2015 года вырос на 50%. Средняя зарплата в 2025 году ожидается около 1800 евро — в 2,2 раза больше, чем в 2015 году (818 евро).