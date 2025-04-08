Электричество и мусор бьют рекорды: как изменились коммунальные платежи и другие цены в Латвии за год

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 0,7 %, в основном за счет снижения цен на топливо на 4,2 %. В том числе дизельное топливо подешевело на 4,4 %, бензин - на 4,6 %, автогаз - на 0,5 %. Подорожали пассажирские авиаперевозки, а также техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта. Прочие услуги для личного автотранспорта также подорожали, в основном из-за повышения цен на техосмотр с 1 марта.