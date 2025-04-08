Внимание, чувствительный контент! В Кривом Роге простились с влюбленной парой подростков, которую РФ убила ракетным ударом
В Кривом Роге простились с юными влюбленными, Алиной Куценко и Данилом Никитским, которых убила Россия во время ракетного удара по городу 4 апреля. Обоим было всего по 15 лет, они, говорят друзья, очень любили друг друга, были неразлучны – и так же вместе ушли в вечность.
В момент российского удара Алина и Данил находились во дворе, куда попала российская баллистика, кадры с родителями Даниила над его телом облетели мир. Об убитых подростках и прощании с ними рассказали в "Свои. Кривой Рог", который цитирует Obozrevatel. "Алине Куценко и Данилу Никитскому было по 15. Дети погибли вместе во дворе, куда попала российская баллистика с кассетным боеприпасом. Они встречались, любили друг друга. Сегодня их хоронят вместе. Рядом с белыми гробами – общее фото в объятиях. Страшное видео, где родители склонились над телом своего Данила, видел весь мир. Его девушка Алина была открытой, яркой, доброй и искренней – рассказали на прощании одноклассники", – говорится в сообщении.
Данил же учился в городской гимназии №91. Видео, где родители держат уже мертвого сына за руку на месте, где он погиб, облетело мир.
"Он погиб вместе со своей девочкой. Очень добрый, мечтал о будущем и так оборвать его жизнь…" – рассказывает родственница Даниила Никитского Татьяна. Друзья убитых Алины и Дани говорят: "Он очень любил ее".
Ранее Otkrito.lv сообщал: