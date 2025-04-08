Внимание, чувствительный контент! В Кривом Роге простились с влюбленной парой подростков, которую РФ убила ракетным ударом

В момент российского удара Алина и Данил находились во дворе, куда попала российская баллистика, кадры с родителями Даниила над его телом облетели мир. Об убитых подростках и прощании с ними рассказали в "Свои. Кривой Рог", который цитирует Obozrevatel. "Алине Куценко и Данилу Никитскому было по 15. Дети погибли вместе во дворе, куда попала российская баллистика с кассетным боеприпасом. Они встречались, любили друг друга. Сегодня их хоронят вместе. Рядом с белыми гробами – общее фото в объятиях. Страшное видео, где родители склонились над телом своего Данила, видел весь мир. Его девушка Алина была открытой, яркой, доброй и искренней – рассказали на прощании одноклассники", – говорится в сообщении.