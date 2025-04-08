Правительство Латвии минутой молчания почтило память погибших от удара российской ракеты по Кривому Рогу
фото: EPA/Scanpix
В Кривом Роге с 7 по 9 апреля объявлены Дни траура в память о жертвах ракетного удара, произошедшего 4 апреля. В результате удара российской баллистической ракетой «Искандер-М» вблизи детской площадки погибли не менее 20 человек, среди которых девять детей, и более 75 получили ранения.
В Латвии

Правительство Латвии минутой молчания почтило память погибших от удара российской ракеты по Кривому Рогу

Отдел новостей

LETA

Латвийские министры во вторник на заседании правительства минутой молчания почтили память людей, погибших в результате удара российской баллистической ракеты по украинскому городу Кривой Рог.

Премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что министр иностранных дел Байба Браже призвала коллег выразить глубочайшие соболезнования родным погибших в Кривом Роге и пожелать скорейшего выздоровления раненым. Известно, что в Украине идет война, но когда гибнет столько детей, наступает момент для минуты молчания в знак солидарности с народом Украины и поминания жертв, сказала премьер-министр.

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