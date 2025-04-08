Правительство Латвии минутой молчания почтило память погибших от удара российской ракеты по Кривому Рогу

В Кривом Роге с 7 по 9 апреля объявлены Дни траура в память о жертвах ракетного удара, произошедшего 4 апреля. В результате удара российской баллистической ракетой «Искандер-М» вблизи детской площадки погибли не менее 20 человек, среди которых девять детей, и более 75 получили ранения.