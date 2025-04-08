В Кривом Роге с 7 по 9 апреля объявлены Дни траура в память о жертвах ракетного удара, произошедшего 4 апреля. В результате удара российской баллистической ракетой «Искандер-М» вблизи детской площадки погибли не менее 20 человек, среди которых девять детей, и более 75 получили ранения.
В Латвии
Сегодня 16:40
Правительство Латвии минутой молчания почтило память погибших от удара российской ракеты по Кривому Рогу
Латвийские министры во вторник на заседании правительства минутой молчания почтили память людей, погибших в результате удара российской баллистической ракеты по украинскому городу Кривой Рог.
Премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что министр иностранных дел Байба Браже призвала коллег выразить глубочайшие соболезнования родным погибших в Кривом Роге и пожелать скорейшего выздоровления раненым. Известно, что в Украине идет война, но когда гибнет столько детей, наступает момент для минуты молчания в знак солидарности с народом Украины и поминания жертв, сказала премьер-министр.