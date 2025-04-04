Более 30 раненых, в том числе 3-месячный ребенок, 6 детей погибло: Россия ударила по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что такие удары России — ежедневные и целенаправленные, и причина их одна: нежелание прекратить войну. «Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент в пятницу, 4 апреля, в Telegram.