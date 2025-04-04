Более 30 раненых, в том числе 3-месячный ребенок, 6 детей погибло: Россия ударила по Кривому Рогу
Россия ударила по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой, сообщили в Украине.
В МВД отметили, что на месте работают все экстренные службы — продолжается обследование территории поражения, ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим, сообщает NV.
По уточненным данным, погибли 14 человек, среди них шестеро детей. Самому младшему раненому в Кривом Роге - 3 месяца. У мальчика резаные раны. Еще более 30 человек получили травмы, и это количество растет — люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
С пострадавшими работают психологи. Спасатели ликвидировали возгорание автотранспорта и гаражных помещений. Повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов. Полицейские проводят поквартирные обходы, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей. Район удара перекрыт для охраны публичного порядка и сохранности имущества граждан. Правоохранители фиксируют последствия атаки и принимают заявления от пострадавших.
В то же время в Офисе Генерального прокурора сообщили, что под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Следствие устанавливает обстоятельства очередного военного преступления РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что такие удары России — ежедневные и целенаправленные, и причина их одна: нежелание прекратить войну. «Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент в пятницу, 4 апреля, в Telegram.
Зеленский подчеркнул, что такие удары России — ежедневные и целенаправленные, и причина их одна: нежелание прекратить войну. «Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны», — отметил он.
Также Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на государство-агрессора и нарастить поддержку Украины, в частности укрепить украинскую ПВО. «Америка, Европа, все остальные в мире имеют достаточную способность, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны. И это надо обеспечить: мир нужен», — подытожил Владимир Зеленский.