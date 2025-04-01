"Иногда политики принимают решения с мыслью "что вы нам сделаете?" Ринкевич объяснил свое предложение о референдумах
Предлагаемые изменения в процедуре инициирования референдумов заставят политиков нести больше ответственности за свои решения, считает президент Эдгар Ринкевич, инициировавший поправки.
В программе "900 секунд" на телеканале TV3 президент сказал, что иногда политики принимают решения с мыслью "что вы нам сделаете", но осознание того, что избиратели тоже могут реально воспользоваться правом законодательной инициативы, заставит их более ответственно подходить к различным вопросам.
Президент подчеркнул, что ни этот, ни другие инструменты не станут волшебной палочкой, которые восстановят доверие населения к государственной власти. Для этого нужно сделать множество небольших шагов, и облегчение процедуры проведения референдумов - лишь один из них. "Проблема гораздо более комплексная и острая, и решить ее можно только шаг за шагом, внося поправки в законы, принимая понятные решения, доступно их разъясняя, а также непосредственно реагируя на абсурд. Нужно сделать очень много небольших шагов, но, к сожалению, разрыв остается большим и не уменьшается", - сказал президент.
На вопрос о том, допускает ли он, что в ходе дискуссий может быть принято решение еще больше снизить порог на первом этапе сбора подписей, Ринкевич ответил утвердительно, подчеркнув, что это можно обсуждать.
В настоящее время под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или около 150 000 граждан Латвии старше 18 лет. После этого законодательная инициатива может быть вынесена на референдум. Если инициативу поддержали не менее 10% имеющих право голоса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна передать ее президенту, который затем направит ее в Сейм, однако собрать такое количество подписей ни разу не удавалось.
Как указал Ринкевич, чтобы избежать нерационального использования государственных средств и обеспечить сбор подписей по действительно важным и актуальным для общества вопросам, государство начнет активное участие в процессе сбора подписей, если в течение шести месяцев с момента регистрации инициативы ее подпишет не менее одной двадцатой числа избирателей, принявших участие в последних выборах в Сейм.
После сбора 5% подписей ЦИК объявит о начале сбора 10% подписей избирателей, срок которого составит 30 дней, в течение которых законопроект можно будет подписать в специально отведенных для этого местах в самоуправлениях и в электронном виде. В общее число подписей будут засчитаны подписи граждан, участвовавших в первом этапе сбора подписей. Если в течение этого срока законопроект получит поддержку не менее 10% избирателей, ЦИК направит его президенту, который в свою очередь передаст его в Сейм. "Важно подчеркнуть, что право подать президенту полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект по-прежнему будет иметь не менее одной десятой части избирателей, как это предусмотрено Конституцией", - сказал Ринкевич.
Он добавил, что ЦИК и далее будет оценивать, является ли поданный избирателями законопроект или проект поправок к Конституции полностью проработанным по форме и содержанию, прежде чем регистрировать законодательную инициативу для сбора подписей. Право избирателей на законодательные инициативы должно быть не только теоретическим, но и практически осуществимым, подчеркнул президент.
По мнению президента, эти изменения усилят участие граждан с правом голоса в процессе принятия решений по важным для общества вопросам и обеспечат большую поддержку государства в сборе подписей под законодательными инициативами избирателей. Президент подчеркнул, что в демократической правовой республике народ должен иметь возможность влиять на принятие решений государством.
Он напомнил, что с 2013 года ни один разработанный избирателями законопроект или проект поправок к Конституции не был подан президенту и рассмотрен Сеймом. Это вызывает сомнения в том, действительно ли существующая процедура позволяет избирателям эффективно реализовать свое право законодательной инициативы. "Восстановление двухэтапного сбора подписей за поданные избирателями законопроекты или проекты поправок к Конституции и обеспечение большего участия государства в процессе сбора подписей усилило бы вовлечение граждан в процесс принятия решений по важным для общества вопросам, способствуя развитию демократии", - говорится в письме президента президиуму Сейма.
Законопроект предусматривает, что новый порядок подачи законодательных инициатив избирателей будет применяться к законопроектам, поданным в ЦИК для оценки и регистрации после 1 января 2027 года.