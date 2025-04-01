"Иногда политики принимают решения с мыслью "что вы нам сделаете?" Ринкевич объяснил свое предложение о референдумах

После сбора 5% подписей ЦИК объявит о начале сбора 10% подписей избирателей, срок которого составит 30 дней, в течение которых законопроект можно будет подписать в специально отведенных для этого местах в самоуправлениях и в электронном виде. В общее число подписей будут засчитаны подписи граждан, участвовавших в первом этапе сбора подписей. Если в течение этого срока законопроект получит поддержку не менее 10% избирателей, ЦИК направит его президенту, который в свою очередь передаст его в Сейм. "Важно подчеркнуть, что право подать президенту полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект по-прежнему будет иметь не менее одной десятой части избирателей, как это предусмотрено Конституцией", - сказал Ринкевич.