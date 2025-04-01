Эдгар Ринкевич.
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"От всего сердца извиняюсь!" Президент Латвии разыграл общественность 1 апреля
Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 1 апреля, решил присоединиться к традиции Дня смеха и разыграл своих подписчиков в социальных сетях.
Утром на платформе X он опубликовал сообщение: «Проспал, не успеваю на "900 секунд", от всего сердца извиняюсь».
Aizgulējos, netieku uz @TV3zinas 900 sekundēm, no sirds atvainojos— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2025
Эмма в ответ написала: «Хватит уже крутить эти часы туда-сюда», а Нормундс заметил: «Это все из-за перевода времени». Кто-то другой даже пошутил, что на экране телевизора, видимо, двойник Ринкевича.
И действительно — вскоре выяснилось, что Эдгар Ринкевич просто разыграл своих подписчиков, так как уже через несколько минут появился в эфире телеканала TV3. Более того, в передаче он признался, что сам этим утром тоже стал жертвой первоапрельской шутки, хотя подробностей раскрывать не стал.