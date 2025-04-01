"От всего сердца извиняюсь!" Президент Латвии разыграл общественность 1 апреля
фото: LETA
Эдгар Ринкевич.
В Латвии

"От всего сердца извиняюсь!" Президент Латвии разыграл общественность 1 апреля

Отдел новостей

Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 1 апреля, решил присоединиться к традиции Дня смеха и разыграл своих подписчиков в социальных сетях.

Утром на платформе X он опубликовал сообщение: «Проспал, не успеваю на "900 секунд", от всего сердца извиняюсь».

Эмма в ответ написала: «Хватит уже крутить эти часы туда-сюда», а Нормундс заметил: «Это все из-за перевода времени». Кто-то другой даже пошутил, что на экране телевизора, видимо, двойник Ринкевича.

И действительно — вскоре выяснилось, что Эдгар Ринкевич просто разыграл своих подписчиков, так как уже через несколько минут появился в эфире телеканала TV3. Более того, в передаче он признался, что сам этим утром тоже стал жертвой первоапрельской шутки, хотя подробностей раскрывать не стал.

Темы

Эдгар РинкевичTV3Президент Латвии

Другие сейчас читают