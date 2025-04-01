"От всего сердца извиняюсь!" Президент Латвии разыграл общественность 1 апреля

И действительно — вскоре выяснилось, что Эдгар Ринкевич просто разыграл своих подписчиков, так как уже через несколько минут появился в эфире телеканала TV3. Более того, в передаче он признался, что сам этим утром тоже стал жертвой первоапрельской шутки, хотя подробностей раскрывать не стал.