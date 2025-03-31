Надо дать народу шанс: президент предлагает снизить начальный порог сбора подписей для проведения референдумов

По словам Ринкевича, чтобы избежать неэффективного использования государственных средств и обеспечить, чтобы на сбор подписей выносились действительно значимые для общества законопроекты, государство активно включалось бы в процесс сбора подписей только в том случае, если в течение шести месяцев после регистрации инициативы за нее подпишется не менее 5% избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах.