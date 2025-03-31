Надо дать народу шанс: президент предлагает снизить начальный порог сбора подписей для проведения референдумов
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Сейм внести поправки в закон о народном голосовании, законодательных инициативах и европейской гражданской инициативе, предложив снизить с 10% до 5% количество подписей, необходимых для начала процесса всенародного голосования по законодательным инициативам.
В настоящее время, чтобы сбор подписей считался успешным, за инициативу должны подписаться как минимум 10% граждан, имеющих право голоса, то есть около 150 000 граждан Латвии старше 18 лет. После этого предложение может быть вынесено на референдум.
В предложении, поданном президентом в Сейм, предусматривается снижение порога сбора подписей до одной двадцатой части, то есть 5% от числа избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах.
По словам Ринкевича, чтобы избежать неэффективного использования государственных средств и обеспечить, чтобы на сбор подписей выносились действительно значимые для общества законопроекты, государство активно включалось бы в процесс сбора подписей только в том случае, если в течение шести месяцев после регистрации инициативы за нее подпишется не менее 5% избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах.
Президент поясняет, что после этого сбор подписей проводился бы по тем же правилам, что и референдум, с дополнительной возможностью подписаться электронно на втором этапе.
«Важно подчеркнуть, что право подавать президенту полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект останется за не менее чем 10% избирателей, как это предусмотрено Конституцией», — отмечает Ринкевич.
Он добавляет, что Центральная избирательная комиссия и в дальнейшем будет проверять, является ли представленный избирателями законопроект или проект поправок к Конституции полностью разработанным как по форме, так и по содержанию, перед его регистрацией для сбора подписей.
Эдгар Ринкевич подчеркивает, что право граждан на законодательную инициативу должно быть не только теоретически, но и практически осуществимым.