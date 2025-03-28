"Как будто тебе впрыснули адреналин!" Везучий житель Видземе раскрыл, как выиграл миллион в лотерее
В моментальной лотерее, которую проводит Latvijas Loto, был выигран миллион евро. На этот раз удача улыбнулась позитивному и радостному жителю Видземе, который купил счастливый билет на автозаправочной станции.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в моментальной лотерее Miljons компании Latvijas Loto в третий раз был выигран один миллион евро.
В тот судьбоносный день победитель моментальной лотереи Miljons заехал на заправку и решил приобрести лотерейный билет. "Хотел зарегистрировать его для дополнительного розыгрыша – так сказать, дать удаче еще один шанс", – рассказывает он. Однако, как оказалось, удача приготовила ему грандиозный сюрприз.
"Я небрежно бросил купленный билет на сиденье автомобиля – думал, позже сотру защитный слой. Проехал немного, остановился и стер только защитный код билета, чтобы зарегистрировать его для дополнительного розыгрыша. Но у меня это не получилось, потому что билет оказался выигрышным", – раскрывает он. Любопытство взяло верх – он поспешно стер остальные числа. "Смотрю – под числом 10 – миллион евро. Миллион! Это чувство... как будто тебе впрыснули адреналин!" – смеется он и признается, что ему внезапно стало жарко. После этого победитель аккуратно положил счастливый билет в карман куртки и не выпускал его из виду вплоть до прибытия в офис Latvijas Loto.
О будущем он говорит вдумчиво: "Миллион евро не изменит мою жизнь. Я осознаю, что это большие деньги; их нужно использовать с умом, но обязательно побалую себя путешествием".
Моментальная лотерея Miljons была запущена Latvijas Loto в ноябре 2022 года. Впервые в истории латвийских моментальных лотерей появилась возможность выиграть 1 миллион евро. Первой обладательницей крупного приза в 2023 году стала жительница Курземе, а второй – рижанка в 2024 году. В этой лотерее возможны и другие денежные выигрыши: 20, 40, 100, 200, 1000 и 3000 евро. Все билеты Miljons, в которых нет выигрыша, можно зарегистрировать для участия в дополнительном розыгрыше, где можно выиграть 1000 евро.
Другие исторически крупнейшие выигрыши в латвийской лотерее:
- Vikinglotto – 815 001 евро (в 2016 году),
- Eurojackpot – 759 698 евро (в 2024 году),
- SuperBingo – 626 207 евро (в 2025 году),
- Keno – 600 000 евро (2015),
- Keno – 600 000 евро (в 2023 году).