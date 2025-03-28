"Как будто тебе впрыснули адреналин!" Везучий житель Видземе раскрыл, как выиграл миллион в лотерее

"Я небрежно бросил купленный билет на сиденье автомобиля – думал, позже сотру защитный слой. Проехал немного, остановился и стер только защитный код билета, чтобы зарегистрировать его для дополнительного розыгрыша. Но у меня это не получилось, потому что билет оказался выигрышным", – раскрывает он. Любопытство взяло верх – он поспешно стер остальные числа. "Смотрю – под числом 10 – миллион евро. Миллион! Это чувство... как будто тебе впрыснули адреналин!" – смеется он и признается, что ему внезапно стало жарко. После этого победитель аккуратно положил счастливый билет в карман куртки и не выпускал его из виду вплоть до прибытия в офис Latvijas Loto.