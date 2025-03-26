Житель Видземе выиграл в лотерее миллион евро, но говорит, что это не изменит его жизнь

Ранее также сообщалось, что в прошлом году Latvijas Loto, согласно предварительным данным, достигла оборота в 100,3 миллиона евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 1,5% и составила 14,025 миллиона евро.