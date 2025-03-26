Житель Видземе выиграл в лотерее миллион евро, но говорит, что это не изменит его жизнь
В моментальной лотерее Miljons компании Latvijas Loto в третий раз был выигран один миллион евро, сообщили агентству LETA в компании.
Счастливчиком оказался житель Видземе, который приобрел билет моментальной лотереи на автозаправочной станции. Как отмечает победитель, "миллион евро не изменит мою жизнь. Я осознаю, что это большая сумма, и важно разумно использовать выигрыш, но, конечно, побалую себя путешествием".
Представители Latvijas Loto напоминают, что согласно закону о подоходном налоге с населения, с выигрышей в лотереях, превышающих 3000 евро, необходимо уплатить подоходный налог. Сумма налога поступит как в государственный бюджет, так и в бюджет самоуправления, где зарегистрирован победитель.
Моментальная лотерея Miljons была запущена Latvijas Loto в ноябре 2022 года.
Ранее агентство LETA сообщало, что первый миллион евро в моментальной лотерее Miljons был выигран в апреле 2023 года – тогда победительницей стала жительница Курземе, а в 2024 году второй миллион выиграла жительница Риги.
Ранее также сообщалось, что в прошлом году Latvijas Loto, согласно предварительным данным, достигла оборота в 100,3 миллиона евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 1,5% и составила 14,025 миллиона евро.