Тяжелая инфекция распространяется - состояние шестерых детей оценивается как тяжелое
Состояние здоровья шестерых детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).
Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное. Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.
Уже сообщалось, что случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) продолжает эпидемиологическое расследование, а также поиск причины заболевания. ЦПКЗ сотрудничает с пострадавшими дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.
Расследование проводилось в пищеблоке Рижского 170-го дошкольного образовательного учреждения, в пункте раздачи питания 104-го Рижского дошкольного учреждения, куда доставляется пища из дошкольного учреждения Laismiņa, в пищеблоке дошкольного учреждения Laismiņa, в Рижском 132-м дошкольном образовательном учреждении, куда еда доставляется из Рижского дошкольного образовательного учреждения Dardedze, в пищеблоке Dardedze, в пищеблоке Рижского детско-юношеского центра Auseklis, в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zīļuks, в пищеблоке 241-го Рижского дошкольного образовательного учреждения и в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zilbīte.
Во всех этих учебных заведениях, по данным ПВС, услуги питания или доставки еды предоставляли предприятия Žaks-2 или Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и ООО Deliment. Основным владельцем обеих компаний является Жанна Гаевска. Технолог предприятия Žaks-2 Илона Дреймане сообщила, что предприятие сотрудничает с ЦПКЗ и ПВС, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение. Проверки были проведены и в пищеблоке Саласпилсского 1-го дошкольного детского сада Saulīte.
Как пояснили в ЦПКЗ, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.
Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
Ранее сообщалось, что инфекция может быть связана с импортной клубникой – такая информация распространяется в некоторых родительских чатах. Тем не менее детская больница полностью опровергает данную информацию, называя ее недостоверной.