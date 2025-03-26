Тяжелая инфекция распространяется - состояние шестерых детей оценивается как тяжелое

Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное. Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.