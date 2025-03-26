В родительских чатах ходит информация об источнике опасной инфекции - Детская больница дает комментарий
Опасная инфекция Escherichia coli (EHEC), которая привела к госпитализации десятка детей в Латвии, может быть связана с импортной клубникой – такая информация распространяется в некоторых родительских чатах.
Сообщается, что о связи с клубникой заявила одна из медиков Детской клинической университетской больницы (BKUS). «Уважаемые родители! Сейчас в Латвии распространяется информация о кишечной палочке E.coli (диарея с кровью). Получено сообщение от медика BKUS о тесной связи заболевания с импортной клубникой. Просим не употреблять в пищу импортную клубнику, а также воздержаться от фруктов, особенно семьям с маленькими детьми. Это довольно серьезно! Несколько детей находятся в реанимации. При появлении кровавой диареи незамедлительно обращайтесь в больницу BKUS».
Тем не менее BKUS полностью опровергает данную информацию, называя ее недостоверной. «На данный момент не доказана конкретная связь с клубникой, фруктами, ягодами или другими продуктами. Конечно, перед едой фрукты, овощи, ягоды и руки следует тщательно мыть!»
Инфекция E.coli может передаваться через загрязненную воду или пищу, особенно необработанные овощи, фрукты, ягоды, а также неправильно хранящиеся продукты. Заболевание также может распространяться через грязные руки. «Мы напоминаем, что в любое время года важна гигиена рук и еды для предотвращения распространения не только E.coli, но и других инфекций. Симптомы кишечной палочки обычно проявляются через три-четыре дня после контакта с бактериями, но могут возникнуть уже через день, либо спустя неделю. Если у ребенка наблюдаются признаки кишечной инфекции с примесью крови в кале, следует обратиться к врачу», - подчеркивают представители BKUS. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба также опровергают связь инфекции с импортной клубникой.
Уже известно, что на данный момент инфекцией E.coli заразились 12 человек, из них десять детей и двое взрослых. Известно, что один ребенок находится в отделении интенсивной терапии, а девять — в других стационарных отделениях. Состояние всех пациентов стабильно.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) провела проверки в нескольких дошкольных учреждениях в Риге и одном в Саласпилсе, где были зарегистрированы случаи инфекции у детей.
Продовольственно-ветеринарная служба начала углубленные проверки в десяти детских садах, связанных с заражением. Пока неизвестно, откуда именно дети заразились, но выяснено, что почти все детские сады, где произошли случаи заражения, объединяет общий поставщик питания.
PVD напоминает, что эпидемиологическое расследование о причинах заражения проводится SPKC и призывает доверять информации этого центра, а также критически оценивать различные предположения, распространяемые в родительских чатах.