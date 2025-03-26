В родительских чатах ходит информация об источнике опасной инфекции - Детская больница дает комментарий

Инфекция E.coli может передаваться через загрязненную воду или пищу, особенно необработанные овощи, фрукты, ягоды, а также неправильно хранящиеся продукты. Заболевание также может распространяться через грязные руки. «Мы напоминаем, что в любое время года важна гигиена рук и еды для предотвращения распространения не только E.coli, но и других инфекций. Симптомы кишечной палочки обычно проявляются через три-четыре дня после контакта с бактериями, но могут возникнуть уже через день, либо спустя неделю. Если у ребенка наблюдаются признаки кишечной инфекции с примесью крови в кале, следует обратиться к врачу», - подчеркивают представители BKUS. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба также опровергают связь инфекции с импортной клубникой.