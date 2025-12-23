За праздничный стол украинским беженцам придется заплатить значительно больше

Цены в Чехии расположились между немецкими и польскими. Стандартная рождественская корзина с курятиной обойдется примерно в 32,5 евро. Если же выбрать говядину, расходы вырастут до 36 евро. Больше всего здесь придется заплатить за мясо и помидоры, зато цены на молоко, яйца и хлеб остаются относительно умеренными.