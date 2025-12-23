За праздничный стол украинским беженцам придется заплатить значительно больше
Украинцам рождественский стол в Европе в 2025 году обойдется дороже, чем в Украине, особенно в Германии. Самое дешевое празднование среди популярных стран – в Польше. Латвия в обзоре не упоминается.
Набор праздничный
Как сообщает OBOZ.UA, в конце лета 2025 года в странах Евросоюза проживали более 4,3 миллиона украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Крупнейшие украинские общины сформировались в Германии (более 1,2 млн человек); Польше (почти 1 млн человек) и Чехии – около 386 тыс. человек.
Именно эти страны стали основой для сравнения стоимости праздничной продуктовой корзины. В условный рождественский набор вошли базовые продукты, среди которых хлеб, молоко, яйца, куриное филе или говядина, картофель, лук, помидоры, салат, яблоки, апельсины, бананы, а также алкогольные и безалкогольные напитки.
Где дороже, где дешевле
Германия оказалась страной с самыми высокими ценами среди тех, где проживает больше всего украинцев. Праздничная продуктовая корзина с куриным филе, овощами, фруктами, хлебом, молоком, яйцами и бутылкой вина обойдется примерно в 38,3 евро.
Если же на рождественском столе планируется говядина вместо курятины, стоимость возрастает до 45 евро. Больше всего "съедает" бюджет мясо и овощи, в частности помидоры, цены на которые в Германии одни из самых высоких в Европе.
Польша остается страной с самыми демократичными ценами для украинцев. Праздничный набор продуктов здесь стоит около 27 евро – почти столько же, сколько и в Украине.
Даже с заменой куриного филе на говядину сумма возрастет лишь до 32 евро. Овощи и фрукты здесь относительно дешевые, а мясо хотя и дороже, чем в Украине, но значительно доступнее, чем в Германии.
Цены в Чехии расположились между немецкими и польскими. Стандартная рождественская корзина с курятиной обойдется примерно в 32,5 евро. Если же выбрать говядину, расходы вырастут до 36 евро. Больше всего здесь придется заплатить за мясо и помидоры, зато цены на молоко, яйца и хлеб остаются относительно умеренными.
В 2025 году стоимость рождественского стола в Украине выросла до 1374 гривен (27,9 евро), тогда как в странах ЕС подорожание за год оказалось более существенным, особенно в Германии.