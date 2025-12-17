В Латвии назвали "комфортный" бюджет на рождественский стол - сколько это в евро
Хотя большинство жителей стран Балтии планируют покупки к Рождеству заранее, ожидается, что пик закупок для праздничного стола придется на вторую половину этой недели.
Как показывают результаты проведенного Lidl опроса, похоже, что самые щедрые праздничные столы в этом году будут в Литве: 10% литовцев планируют потратить на рождественское угощение более 200 евро, тогда как в Латвии такую сумму запланировали 5%, а в Эстонии – 6% жителей.
Почти треть, или 32% жителей Латвии намерены потратить на праздничный стол от 51 до 100 евро. В соседних странах это тоже самый популярный выбор – такой ответ дали 29% эстонцев и 22% литовцев. Расходы в размере 101-150 евро для подготовки праздничного угощения в Латвии планируют 16% жителей, в Эстонии – 17%, а в Литве – 22%. Отметим, что в Латвии такой ответ чаще давали жители в возрасте 30-49 лет, что может объясняться тем, что у них чаще имеются большие семьи с детьми. В свою очередь до 50 евро на праздничный стол потратят 18% латвийцев, 20% жителей Эстонии и лишь 7% литовцев. Такой ответ чаще давали представители поколения старше 50 лет.
Праздничный стол с разумным бюджетом
Большинство респондентов в Латвии (42%) отмечают, что уже определили оптимальный для своего кошелька уровень расходов и в этом году потратят на праздничный стол столько же или чуть больше, чем в прошлом. При этом каждый четвертый латвиец планирует более экономный подход: 20% намерены потратить немного меньше, а 6% – значительно меньше, чем на прошлое Рождество. Особенно такое стремление выражено среди жителей Видземе (36%). В то же время 5% опрошенных заявили, что в этом году позволят себе потратить на праздничный стол значительно больше средств, чем в прошлом году.
В свою очередь в Эстонии около трети, или 31% жителей потратят на рождественское угощение меньше, а 22% – столько же, сколько и в прошлом году. Лишь 5% заявили о намерении потратить на праздничный стол больше, чем в прошлом году, в то время как достаточно большая часть, или 28% респондентов, указали, что вообще не планируют свои расходы.
Тем временем в Литве 50% жителей потратят на праздничный стол столько же, как и в прошлом году, а 16% планируют быть более экономными. В свою очередь 3% не намерены себе в чем-то отказывать и потратят на праздничный стол значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Традиция дарить подарки по-прежнему популярна
Вручение подарков остается важной частью кульминации праздника, и здесь также важна тщательная подготовка. Однако дело не только в самих подарках и радости их вручения: в Латвии по-прежнему распространена ценная и красивая традиция – читать стихи и рождественские четверостишия у елочки, а также вместе исполнять рождественские песни. Именно эта часть праздника для многих олицетворяет подлинный дух Рождества и придает празднику особую ценность.
Готовясь к этим приятным моментам совместного времяпрепровождения, 40% латвийцев планируют потратить на подарки столько же или немного больше, чем в прошлом году, в то время как примерно каждый третий респондент (36%) решил быть экономнее, при этом существенно сократить расходы намерены 7% из них. Лишь 7% участников опроса сообщили, что в этом году будут отмечать праздник без подарков.
В Эстонии каждый четвертый житель (24%) планирует сэкономить на подарках, воспользовавшись скидками или сделав подарки своими руками. Около трети, или 31% эстонцев потратят меньше, а 22% – столько же, сколько и в прошлом году. Только 5% жителей Эстонии выразили намерение потратить на рождественские подарки больше, чем в прошлом году.
Тем временем в Литве 49% респондентов планируют потратить на подарки столько же или чуть больше, чем в прошлом году, 22% намерены сэкономить, а 3% в этом году вообще не планируют дарить подарки.
Популярны стратегический подход и рациональные покупки
Идеи, как сэкономить во время праздников, жителям стран Балтии не чужды – почти у каждого есть свои приемы, как снизить расходы. Самые популярные методы латвийцев – следить за акциями и скидками (55%), сравнивать цены в разных магазинах (36%) и делать покупки заблаговременно, распределяя расходы на несколько частей (29%).
Эти методы популярны и среди жителей соседних стран – соответственно 57%, 37% и 14% в Эстонии и 48%, 37% и 25% в Литве.
Разумным решением также становится выбор товаров частных брендов (в Латвии такой ответ дали 12%, в Эстонии – 22%, в Литве – 13% респондентов). Торговые компании предлагают такие товары по более низким ценам при неизменно хорошем качестве. Чаще всего этим подходом планирует воспользоваться молодое поколение в возрасте 18-29 лет (в Латвии – 19%, в Литве – 26%).
Примечательно, что более половины опрошенных латвийцев (54%) начинают покупать подарки как минимум за две недели до праздника, а каждый второй – даже за месяц. В Эстонии так поступают 58% жителей. Эта тенденция свидетельствует о более продуманном планировании покупок и стремлении снизить стресс, который нередко сопровождает поиск подарков.
В целом эти привычки свидетельствуют о стратегическом планировании и анализе, чтобы отметить праздник максимально дружественно для кошелька. При этом немало и тех, кто хочет провести Рождество беззаботно – 13% латвийцев отметили, что намерены как следует повеселиться и не собираются тщательно продумывать покупки. В Эстонии такой ответ дали 28%, а в Литве – 20% жителей.
Опросы в ноябре 2025 года по заказу Lidl Latvija, Lidl Lietuva и Lidl Eesti провело исследовательское агентство Norstat. В каждом опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.