В Латвии назвали "комфортный" бюджет на рождественский стол - сколько это в евро

Большинство респондентов в Латвии (42%) отмечают, что уже определили оптимальный для своего кошелька уровень расходов и в этом году потратят на праздничный стол столько же или чуть больше, чем в прошлом. При этом каждый четвертый латвиец планирует более экономный подход: 20% намерены потратить немного меньше, а 6% – значительно меньше, чем на прошлое Рождество. Особенно такое стремление выражено среди жителей Видземе (36%). В то же время 5% опрошенных заявили, что в этом году позволят себе потратить на праздничный стол значительно больше средств, чем в прошлом году.