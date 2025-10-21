Определены лучшие города мира для любителей вкусной еды. Первое место может удивить
Пищу неаполитанских бедняков, пиццу, теперь едят и богатые.
Определены лучшие города мира для любителей вкусной еды. Первое место может удивить

Этот город был признан лучшим в мире по качеству еды. Он возглавил список 30-ти самых популярных гастрономических направлений по всему миру.

Недавнее исследование TasteAtlas выявило лучшие гастрономические направления по всему миру. Команда проанализировала почти полмиллиона оценок из 17 073 городов, представленных в их базе данных. Интересно, что большинство городов из топ-10 расположены в Европе. Еще более интересно, что в топ-10 только одно французское место - Париж.

Неаполь занял первое место благодаря своим всемирно известным блюдам, таким как пицца, лазанья и паста. К высокой кухне их вряд ли можно отнести, но многим нравится.

Но Неаполь — не единственный итальянский город в списке. Милан занял второе место со своими знаменитыми ризотто и панеттоне, а также культовым коктейлем Кампари, который был изобретён именно там.

Италия продолжила своё гастрономическое доминирование — Болонья заняла третье место, славясь спагетти болоньезе, рагу и тортеллини. 

Несмотря на преобладание итальянских городов, в топ-10 вошли и другие мировые мегаполисы, включая Париж, Вену и Мумбаи.

Вот топ-30 лучших городов для гурманов:

  1. Неаполь
  2. Милан
  3. Болонья
  4. Флоренция
  5. Мумбаи
  6. Рим
  7. Париж
  8. Вена
  9. Турин
  10. Осака
  11. Мадрид
  12. Нью-Йорк
  13. Генуя
  14. Ницца
  15. Лима
  16. Джакарта
  17. Киото
  18. Газиантеп
  19. Феррара
  20. Новый Орлеан
  21. Катания
  22. Сингапур
  23. Венеция
  24. Стамбул
  25. Токио
  26. Сан-Франциско
  27. Лиссабон
  28. Гвадалахара
  29. Чикаго
  30. Филадельфия 

