Определены лучшие города мира для любителей вкусной еды. Первое место может удивить
Этот город был признан лучшим в мире по качеству еды. Он возглавил список 30-ти самых популярных гастрономических направлений по всему миру.
Недавнее исследование TasteAtlas выявило лучшие гастрономические направления по всему миру. Команда проанализировала почти полмиллиона оценок из 17 073 городов, представленных в их базе данных. Интересно, что большинство городов из топ-10 расположены в Европе. Еще более интересно, что в топ-10 только одно французское место - Париж.
Неаполь занял первое место благодаря своим всемирно известным блюдам, таким как пицца, лазанья и паста. К высокой кухне их вряд ли можно отнести, но многим нравится.
Но Неаполь — не единственный итальянский город в списке. Милан занял второе место со своими знаменитыми ризотто и панеттоне, а также культовым коктейлем Кампари, который был изобретён именно там.
Италия продолжила своё гастрономическое доминирование — Болонья заняла третье место, славясь спагетти болоньезе, рагу и тортеллини.
Несмотря на преобладание итальянских городов, в топ-10 вошли и другие мировые мегаполисы, включая Париж, Вену и Мумбаи.
Вот топ-30 лучших городов для гурманов:
- Неаполь
- Милан
- Болонья
- Флоренция
- Мумбаи
- Рим
- Париж
- Вена
- Турин
- Осака
- Мадрид
- Нью-Йорк
- Генуя
- Ницца
- Лима
- Джакарта
- Киото
- Газиантеп
- Феррара
- Новый Орлеан
- Катания
- Сингапур
- Венеция
- Стамбул
- Токио
- Сан-Франциско
- Лиссабон
- Гвадалахара
- Чикаго
- Филадельфия
