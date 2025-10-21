Определены лучшие города мира для любителей вкусной еды. Первое место может удивить

Недавнее исследование TasteAtlas выявило лучшие гастрономические направления по всему миру. Команда проанализировала почти полмиллиона оценок из 17 073 городов, представленных в их базе данных. Интересно, что большинство городов из топ-10 расположены в Европе. Еще более интересно, что в топ-10 только одно французское место - Париж.