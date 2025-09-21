Эксперты назвали популярные туристические места, куда не надо ехать на отдых этой зимой

"Париж в рождественские и новогодние праздники, несомненно, волшебный, но цена за это очень высока. Цены на авиабилеты и отели достигают своего пика, а сам город становится невероятно многолюдным. Вы проведете большую часть поездки, стоя в длинных очередях в холодную и сырую погоду. Классический случай, когда платишь больше за большую толпу", – предупреждают эксперты.