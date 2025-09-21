Эксперты назвали популярные туристические места, куда не надо ехать на отдых этой зимой
Зимний отпуск — два слова, которые вызывают мечты об уюте, праздничных ярмарках или залитом солнцем пляже, где можно сбежать от холода. Но давайте будем честны: разрыв между поездкой, которую вы видите в Instagram, и реальностью на месте может быть огромным, особенно зимой.
Туристические эксперты Travel Off Path назвали семь популярных туристических мест, куда не стоит ехать на отдых этой зимой. Также они предложили разумные альтернативы для каждого из направлений в списке.
1. Острова Миконос и Санторини, Греция – атмосфера "города-призрака".
Эксперты предупреждают, что эти прекрасные места имеют особый шарм только летом, когда они залиты солнцем. Зимой же там не только скучно и все закрыто, но также отвратительная погода.
Вместо этого они советуют туристам обратить внимание на испанские Канарские острова, которые принимают гостей и радуют солнцем круглый год.
2. Амальфитанское побережье, Италия – "все закрыто".
Как и в случае с упомянутыми выше греческими островами, зимой на курортах Амальфи в основном закрыты пляжные клубы, рестораны, отели и магазины. Да и погода совсем не радует.
Вместо этого зимние туристы могут отправиться на португальскую Мадейру, которую еще называют "островом вечной весны".
3. Марракеш, Марокко – ловушка "экзотической глубокой заморозки".
Многие туристы ошибочно полагают, что эта африканская страна станет отличным местом для побега за теплом из холодной Европы. Реальность же такова, что в Марракеше может быть на удивление холодно.
Вместо этого туристам рекомендуют обратить внимание на Египет (Луксор и Асуан).
4. Дублин, Ирландия – "вечный мрак".
Тревел-эксперты поясняют, что хотя пабы Дублина всегда уютны, настоящая проблема для туристов зимой в этом городе – это не только холод и дождь, но и крайне короткий световой день. В декабре солнце может садиться до 16:00, что существенно затрудняет осмотр достопримечательностей.
Вместо этого туристам советуют отправиться в португальскую столицу Лиссабон – одну из самых солнечных и мягких зимних столиц Европы. Здесь гостей ждет история мирового уровня, потрясающая кухня и живая атмосфера без гнетущей зимней тьмы.
5. Париж, Франция – "не стоит затрат".
"Париж в рождественские и новогодние праздники, несомненно, волшебный, но цена за это очень высока. Цены на авиабилеты и отели достигают своего пика, а сам город становится невероятно многолюдным. Вы проведете большую часть поездки, стоя в длинных очередях в холодную и сырую погоду. Классический случай, когда платишь больше за большую толпу", – предупреждают эксперты.
Вместо этого путешественникам советуют обратить внимание на чешскую столицу Прагу, где их ждет настоящая зимняя сказка.
6. Исландия – "игра с высокими ставками".
Хотя большинство туристов отправляются в Исландию зимой ради того, чтобы увидеть северное сияние. на деле их поездка часто омрачается экстремальной погодой, метелями, частыми перекрытиями дорог и всего 4-5 часами светового дня.
Вместо этого туристам советуют поехать на финскую Лапландию (Рованиеми), гораздо лучше подготовленную к экстремальным зимним погодным условиям.
7. Озерный регион Северной Италии (Комо, Гарда) – "Голливуд против реальности".
Большинство знаменитых озерных городов становятся чрезвычайно тихими и часто окутаны холодным туманом в зимние месяцы.
"Многие величественные виллы, знаменитые сады и даже паромные переправы работают по очень ограниченному графику или полностью закрыты до весны. Это красиво, но не дает того живого и гламурного итальянского озерного отдыха, который вы видели на экране", – предупреждают эксперты.
Вместо этого они рекомендуют туристам обратить внимание на озеро Тахо в американских штатах Калифорния и Невада. Оно предлагает то же потрясающее сочетание глубокого синего озера, окруженного заснеженными горами, но это место, созданное для зимы – с горнолыжными курортами мирового класса и прибрежными оживленными городами.
