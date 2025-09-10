Эта долина в Китае признана "самым опасным туристическим местом в мире"

Большая часть сказочного городка построена на склонах утёсов, а долина Вансянь была описана одним пользователем X как «самое опасное туристическое направление в мире». Сегодня эта каменная ловушка смерти привлекает почти миллион посетителей в год, согласно данным China Discovery. Расположенный в Шанжао, провинция Цзянси, карьер, пришедший в упадок в 1969 году, теперь преобразован в туристическую суперструктуру.