Эта долина в Китае признана "самым опасным туристическим местом в мире"
Почти миллион туристов в год устремляются в это потрясающее, но смертельно опасное путешествие.
Как пишет The Mirror, заброшенная шахта была превращена в сверкающую, но смертельно опасную туристическую ловушку в Китае. Потрясающая — но пугающая — бывшая шахта включает в себя обрывы, ревущие фонтаны и зияющие каньоны.
Большая часть сказочного городка построена на склонах утёсов, а долина Вансянь была описана одним пользователем X как «самое опасное туристическое направление в мире». Сегодня эта каменная ловушка смерти привлекает почти миллион посетителей в год, согласно данным China Discovery. Расположенный в Шанжао, провинция Цзянси, карьер, пришедший в упадок в 1969 году, теперь преобразован в туристическую суперструктуру.
Он окружён древними буддийскими деревнями и фермами, ограничен горами Лин. Его название означает «Созерцание бессмертных», и легенда гласит, что в древние времена «Ху Цзую поднялся в Дворец бессмертных», что отмечает это место как землю выдающейся природной красоты и духовности.
Покрытая вековыми лесами, долина усеяна яркими ручьями, по которым теперь можно сплавляться на плотах по бурной воде. Особое внимание заслуживает водопад Вансянь, создающий локальный туман силой своих вод, в то время как спокойный водопад Санцин более мягкий, украшенный живописными мшистыми камнями.
Также есть фантастический бассейн с необычными камнями — Odd Rock Pool, состоящий из множества причудливых и необычно сформированных камней. Ночью скалы превращаются в потрясающее световое шоу, освещённое сетью тёплых жёлтых огней.
Мощёные улицы, такие как улица Байвэй, площадь Рок и древний особняк Ян, представляют собой реконструкции древних китайских зданий, предлагая взгляд на архитектуру ушедшей эпохи.
Если вы предпочитаете активный отдых, можно пройтись по тропе, которая следует за каскадом водопадов долины. А если хотите испытать прилив адреналина, прогуляйтесь по захватывающей тропе вдоль утёса — Cliffside Walkway, страшному приключению длиной 388 метров вдоль стен каньона с вертикальным обрывом в 100 метров.
Для самых смелых есть также 50-метровая стеклянная тропа. Хотя вы можете быть уверены, что стеклянный пол толщиной 28 мм выдержит вас, ваш разум может успокоиться, узнав, что стекло сделано слегка матовым.
Вы также можете совершить захватывающий сплав на плоту длиной 2,8 км по реке между 185-метровыми стенами каньона. Поездка занимает около часа после получасовой прогулки до точки старта.
