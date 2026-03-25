В Музее оккупации откроется выставка о малоизвестных преступлениях советского режима

Арестованный в 1949 году капуцинский монах Янис Павловскис вспоминал о своем служении в заключении: «Будучи в лагере, я вставал на час-два раньше. Проводил свою службу, потом снова ложился спать. Потому что в установленное время нужно было вставать и идти на работу. Перед этим я проводил свою службу один. Потом вместе с другими завтракали и шли на работу. Был случай, когда во время молитвы пришел надзиратель. Там были и такие предатели, которые рассказывали, чем занимается этот парень. Сообщили и обо мне — что я молюсь по ночам. Ночью пришел надзиратель. Так как я работал вместе со всеми, мне не запретили это. Молитве не мешали — только чтобы я работал. Я работал хорошо. И никакого наказания за это не было».