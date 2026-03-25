В Музее оккупации откроется выставка о малоизвестных преступлениях советского режима
С 27 марта 2026 года в Музее оккупации Латвии будет открыта выставка о личной вере и репрессиях оккупационных властей против церкви в Латвии, духовенства и верующих — «Верить и служить».
С 1940 года, вместе с уничтожением латвийского государства, оккупационные режимы подвергали религиозных лидеров и верующих уничтожению, арестам и депортациям 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года. А 31 марта 1951 года в рамках специальной операции «Север» из Латвии в Томскую область в России «на вечные времена» были депортированы свидетели Иеговы — всего 44 человека, в том числе 6 детей до 16 лет.
Выставка раскрывает духовную силу семи священнослужителей различных христианских конфессий — их способность верить и служить в условиях оккупационной власти в Латвии и в заключении в лагерях.
Арестованный в 1949 году капуцинский монах Янис Павловскис вспоминал о своем служении в заключении: «Будучи в лагере, я вставал на час-два раньше. Проводил свою службу, потом снова ложился спать. Потому что в установленное время нужно было вставать и идти на работу. Перед этим я проводил свою службу один. Потом вместе с другими завтракали и шли на работу. Был случай, когда во время молитвы пришел надзиратель. Там были и такие предатели, которые рассказывали, чем занимается этот парень. Сообщили и обо мне — что я молюсь по ночам. Ночью пришел надзиратель. Так как я работал вместе со всеми, мне не запретили это. Молитве не мешали — только чтобы я работал. Я работал хорошо. И никакого наказания за это не было».
На выставке будут представлены написанные в заключении книги сказок для детей, автопортрет и изображения мест ссылки, созданные репрессированными священнослужителями, а также бережно сохраненные верующими крестики, иконы, а также Библия, изданная в Риге в 1884 году, и песенник для евангелическо-лютеранских приходов, которые были взяты с собой в момент депортации и при отъезде из Латвии.
Открытие выставки состоится в пятницу, 27 марта, в 15:00 в выставочном зале Музея оккупации Латвии (площадь Латышских стрелков, 1).
