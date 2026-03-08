Почему в СССР строили только 5 и 9 этажей - и какой дом лучше для жизни
Пятиэтажки и девятиэтажки — символы советской застройки. Но почему именно эти цифры стали стандартом, и какой дом лучше выбрать для жизни сейчас? Архитектор объясняет простым языком.
Большинство домов, которые стоят на улицах постсоветских городов, были построены в СССР. Можно заметить, что число их этажей в основном двух типов — либо пять, либо девять. Конечно, встречаются и двухэтажные, и десятиэтажные здания, но значительно реже. Архитектор Валентин Погорелый объяснил, почему дома имеют именно 5 или 9 этажей, а также какой из этих вариантов больше подходит для жизни.
Когда начали строить пятиэтажные дома
По словам Погорелого, все зависит от того, о каком типе пятиэтажных зданий идет речь. Так называемые «сталинки» начали строить в 20–30-е годы XX века. Это кирпичные дома.
Более современные пятиэтажные здания — так называемые «хрущевки» (они могут быть как кирпичными, так и панельными) — начали строить с 1950-х годов, когда после Второй мировой войны нужно было быстро и в больших объемах обеспечить людей жильем.
Как отмечает эксперт, количество этажей зданий определяется государственными строительными нормами. В них был установлен максимальный подъем без лифта, который на практике обычно соответствовал пяти этажам (примерно 14–15 метров). «Хотя в советское время в некоторых "сталинках" были лифты. В таких домах обычно жила партийная элита, поэтому их качество было значительно выше, чем у "хрущевок"».
Архитектор объясняет, что государственные строительные нормы в основном разрабатываются архитекторами-учеными на основе научного анализа.
Большинство людей, поднимаясь по лестнице, без труда могут подняться до четвертого этажа, пятый уже на пределе сил, а на шестой или седьмой подниматься становится сложно. Поэтому такое количество этажей было выбрано с учетом физических возможностей человека.
Согласно новым строительным нормам, сейчас без лифта разрешено строить здания высотой до четырех этажей. Строительство пятиэтажного дома допускается только при условии, что пятый этаж является мансардным и вместе с четвертым образует двухуровневую квартиру.
Почему в СССР строили дома высотой 9 этажей, а не 10 или 8
Погорелый также объяснил, почему в СССР не строили дома выше девяти этажей. По его словам, первые девятиэтажные здания в Советском Союзе начали возводить в 60–70-е годы XX века.
Выбор именно такого количества этажей был связан с появлением новых возможностей — техники и технологий, которые позволяли строить более высокие здания. В частности, в СССР появились высотные строительные краны.
«Строительство девятиэтажных домов также связано с изменениями строительных норм и градостроительного законодательства», — отмечает эксперт. Он добавляет, что в проектировании существует понятие «синяя линия» — это линия, которая определяет максимально допустимую высоту застройки. В районах, где согласно градостроительным нормам этот предел высокий, можно строить высотные здания, а в других зонах количество этажей ограничено.
По мнению Погорелого, панельные девятиэтажные дома, построенные в СССР, существенно отличаются от пятиэтажек наличием лифта. «Если говорить о самой конструкции и фундаментах, в Советском Союзе здания строили с большим запасом прочности — например, фундаменты пятиэтажных домов могли выдержать и девять этажей», — отмечает специалист.
Архитектор добавляет, что в наши дни новые дома, строящиеся на продажу, обычно не возводят с таким большим запасом прочности, потому что тщательно рассчитывают экономическую целесообразность и заказчики избегают лишних расходов.
Что лучше — советские девятиэтажные или пятиэтажные панельные дома
Погорелый подчеркивает, что с учетом нынешней ситуации для жизни однозначно лучше выбирать пятиэтажный дом.
Он отмечает, что в девятиэтажном здании есть лифт, но это механизм, который может ломаться и требует технического обслуживания. Если в доме только один лифт, будут дни, когда жильцы не смогут им пользоваться, например из-за технического обслуживания. «Если учитывать еще и отключения электричества или другие факторы, в целом примерно 10% времени лифт может не работать. На мой взгляд, вообще лучше всего жить в трехэтажном доме — чем меньше этажей, тем меньше плотность населения в микрорайоне и тем комфортнее жизнь», — добавляет эксперт.