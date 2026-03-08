Почему в СССР строили только 5 и 9 этажей - и какой дом лучше для жизни

Большинство домов, которые стоят на улицах постсоветских городов, были построены в СССР. Можно заметить, что число их этажей в основном двух типов — либо пять, либо девять. Конечно, встречаются и двухэтажные, и десятиэтажные здания, но значительно реже. Архитектор Валентин Погорелый объяснил, почему дома имеют именно 5 или 9 этажей, а также какой из этих вариантов больше подходит для жизни.